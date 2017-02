Error, ausencia de David Velasco en lista de precandidatos a la alcaldía de Xalapa: PRD

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Velázquez Flores, reconoció que existe un juicio presentado por David Velasco Chedraui, por no estar registrado como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal por este instituto político.



En entrevista el líder estatal insistió que el exdiputado local está inscrito, y que fue una omisión de la Comisión Nacional Electoral del PRD, que no lo puso en el listado.



Refirió que David Velasco cuenta con su acuse de haber entregado la documentación necesaria y recurrente que exige la convocatoria emitida por el sol azteca.



"No sabemos si fue por omisión que no lo incluyeron en el listado. Pero es algo que se recupera muy fácilmente a través de un juicio ciudadano, una vez que él cuenta con su acuse de haber entregado la documentación suficiente y necesaria para ser aspirante del partido", explicó.



El dirigente estatal del sol azteca, insistió que se trató de una omisión y no de negación de haber aceptado el registro del expresidente municipal de Xalapa priista, David Velasco Chedraui, para ser candidato ahora por el PRD, para el mismo cargo.



Hay que hacer mención que la mañana de este martes se dio q conocer que David Velasco Chedraui, interpuso dicho juicio, ya que el PRD Nacional no lo registró como precandidato a la alcaldía de Xalapa por la alianza PAN-PRD.



La queja fue interpuesta ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) el pasado 24 de febrero contra el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional del PRD, para protección de sus derechos político-electorales, ya que no aparecía en la lista de los precandidatos.



Cabe recordar que fue hasta el 23 de este mes cuando se dio a conocer que David Velasco se registró como precandidato del PRD.



Al respecto el dirigente estatal Jesús Velázquez Flores, expresó que se encuentra en tiempo y forma para que el CEN del PRD corrija el error y sea incluido en el listado para los aspirantes por la capital del estado, entre los que se encuentran la empresaria Ana Miriam Ferráez Centeno.



A pregunta expresa sobre si todavía está David Velasco en la contienda respondió: "si, todavía sigue".



Recordó que el consejo estatal electivo se instala el 11 de marzo y de ahí continuarán los trabajos.



En otro orden de ideas y en cuanto a la inclusión de Ricardo García Guzmán y de Víctor Arcos Roldán como precandidatos a las presidencias municipales tanto de Pánuco como de Perote, por la alianza "Contigo el cambio sigue", destacó que una de las características es que no están cerrados a ninguna participación y que las convocatorias de ambos partidos son incluyentes y que no se puede negar el registro a nadie.



"Serán los procesos internos de cada partido los que vayan designando a los candidatos", concluyó.