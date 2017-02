Sugiere Américo nuevo crédito para pagar a municipios

El presidente municipal de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, afirmó que se tiene que analizar el esquema para contratar un nuevo crédito con el que se pague a los municipios las participaciones federales pendientes desde 2016.



Al respecto, refirió que los recursos federales de 2017 no se pueden utilizar para pagar dichos pendientes, pues esto contraviene la ley, de ahí que se tiene que analizar de dónde saldrán los recursos para acceder al préstamo.



Además, el edil se mostró en contra de que alcaldes se endeuden debido a la falta de pago por parte del Gobierno del Estado.



Aunque no es oficial, diputados locales del Partido Acción Nacional, señalaron que se aprobaría un dictamen para que los ediles accedieran a préstamos, sin embargo, el edil expuso que esa no es la solución.



Por el contrario, insistió en que debe ser el Gobierno quien adquiera la deuda y con ese recurso pague los adeudos que rebasan los 4 mil millones de pesos con alcaldes de todos los partidos.



Refirió que se trata de un pasivo institucional y la presente administración no se puede “lavar las manos” al señalar que es un adeudo del anterior gobierno priista.



“Yo tengo bien claro que los recursos que no se ministraron no son responsabilidad de esta administración, pero también debemos tener claro que tampoco son responsabilidad de los Presidentes Municipales y es un compromiso que hicieron el que se quedó en el Gobierno y que el Gobernador nos ha dicho que él va a pagar lo que se dejó de ministrar en los tres meses del año pasado”, sostuvo.



El edil insistió en que esta exigencia no se trata de un asunto político o partidista pues lo único que piden es que se paguen los pasivos.



Aunque reconoció que en lo que va de la presente administración los fondos federales se han pagado en tiempo y forma, lo cierto es que los adeudos de años anteriores siguen sin que exista una fecha de pago.



Al acudir al Congreso expuso que lo único que piden es el dinero, no los intereses que se han generado por el retraso en la entrega de los recursos.