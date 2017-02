Proponen a Javier Duarte para el Récord Guinness como el más corrupto del mundo

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-02-28-12:46:53 Xalapa

El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue propuesto para el Récord Guinness como el más corrupto del mundo.



Compite junto con el ex Presidente de Senegal y el Primer Ministro de Zaire por el récord de la persona más corrupta, en una comparativa realizada por la firma Guinness World Records.



El investigador de Aristegui Noticias y colaborador del semanario Proceso, Ernesto Villanueva, dio a conocer lo anterior y ante todo aclaró que no es broma.



"Por parte de Récords Guinness, Javier Duarte es propuesto, y sí es probable que gane, el récord de la persona más corrupta de todo el mundo"; destacó Villanueva ante el cálculo en dólares de los montos desviados por el ex Gobernador.



"Veracruz contará con un lugar en el Guinness, no honroso, pero lugar al fin y al cabo", ironizó.



Explicó que en el caso de Veracruz, la entidad carga con una vergonzosa calificación de 3.5 en los temas de estado de Derecho, Seguridad Pública, Acceso a bienes y servicios, Participación ciudadana, Ecología y Medio Ambiente, Empleo y Desarrollo humano.



Villanueva sostuvo que en esta misma evaluación proporcionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y compartida por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) resultan reprobados también Chiapas y Guerrero, mientras Sonora y Ciudad de México obtienen mejores calificaciones.



