Se unen organizaciones del Sur de Veracruz

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-27-19:17:39 Coatzacoalcos Asociaciones civiles de Veracruz, buscan financiamientos federales para continuar con su labor

Organizaciones civiles de Veracruz, buscan financiamientos federales para la realización de proyectos en beneficio de la sociedad; varias de ellas han pensado en cerrar sus puertas, debido a la falta de apoyo.



En ese sentido, este lunes se realizó en Coatzacoalcos el primer foro regional veracruzano de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de que las asociaciones expongan sus actividades, y se pueda hacer la fusión entre las organizaciones del sector civil, la clase empresarial y los diferentes órdenes de Gobierno.



De acuerdo con Ariday Esteban Chablé, coordinadora estatal de la red de impulso social, aún hace falta más apoyo para las asociaciones civiles, para que éstas puedan acceder a programas y financiamientos para el desarrollo de proyectos a favor de la comunidad.



Sin embargo, es necesario que estas agrupaciones estén debidamente constituidas y tengan todo en regla, pues hay algunas que no han podido legalizarse debido a la falta de recursos económicos, y otras emergen sólo durante los tiempos electorales.



En el Estado de Veracruz, existen actualmente alrededor de 42 organizaciones civiles debidamente constituidas; no obstante, tan sólo en lo que va del año, en Coatzacoalcos se han detectado al menos 20 asociaciones que no están legalizadas.



La coordinadora estatal de la red de impulso social, precisó que este foro servirá como un filtro para que las asociaciones civiles den evidencia de sus trabajos, y demuestren si en verdad trabajan en pro de la sociedad, o sólo son un ‘trampolín’ para obtener algún cargo público.