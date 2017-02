Reaparece la Pastora Lucy; dirigirá movimiento de Margarita Zavala en Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-27-19:10:22 Coatzacoalcos La pastora Lucy, se sumó al movimiento ‘Yo con México’ de Margarita Zavala; no deja la Comunidad de Dios La fundación ‘Claudio Martínez’ anunció su adición al movimiento ‘Yo con México’, encabezado por la panista y exprimera dama Margarita Zavala; la organización en Coatzacoalcos, estará presidida por la pastora Luz Margarita Enríquez Reyes.



De acuerdo con Enríquez Reyes, mejor conocida como la pastora Lucy, con este proyecto se trata de llegar a las personas vulnerables para ofrecer apoyo alimentario.



La pastora de la iglesia Comunidad de Dios, tomó apenas este fin de semana la coordinación en el sur de Veracruz del movimiento ‘Yo con México’, justo en pleno año electoral, y cuando el proceso ya ha comenzado.



Al respecto, atribuyó esta situación “al destino” y no a un interés escondido, pues según dijo, ya está más preparada en el área emocional para poder salir a la luz pública, tras casi cuatro años del homicidio de su esposo, el pastor Claudio Martínez.



Asimismo, descartó que con su adición al movimiento encabezado por Margarita Zavala -quien buscará en el 2018 la presidencia de México-, aspire a algún cargo público.



“Creo que por medio de la fundación, y ahora que hemos buscado trabajar en conjunto con la asociación ‘Yo con México’, la verdad ya tenemos bastante trabajo”, apuntó.





NO DEJA LA IGLESIA



Luego de ser nombrada coordinadora regional de ‘Yo con México’, Luz Margarita Enríquez señaló que seguirá como pastora en la iglesia Comunidad de Dios, la cual ha sido liderada por su familia desde hace más de seis años.



“Realmente es como si me preguntaran si voy a dejar de ser mamá, yo nunca voy a dejar de ser pastora; en realidad lo que estoy haciendo es unirme a este movimiento”, sostuvo.



Al ser cuestionada sobre cómo trasparentará los recursos de la iglesia y del movimiento ‘Yo con México’, para evitar confusiones o malos entendidos con las entradas de dinero, Enríquez Reyes no definió alguna estrategia, y únicamente se limitó a repetir lo que los ciudadanos ya saben: que la iglesia recibe donativos de sus feligreses.