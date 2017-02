Sancionará SEV a escuelas veracruzanas por ‘faltistas’ durante festividades de Carnaval

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-27-14:37:25 Imagen del Golfo

El secretario de Educación de Veracruz Enrique Pérez Rodríguez señaló que habrá revisión de quejas de municipios donde no correspondía suspensión de clases por carnaval y aún así se tomaron puente, aún si las denuncias son puestas en redes sociales, \"se investigan\".



Por carnaval en la zona centro del estado, solo a cuatro municipios correspondía suspensión de dos días: Veracruz puerto, Boca del Río, Xalapa y Medellín de Bravo.



Citó Pérez Rodríguez que los días de suspensión están señalados en el calendario escolar, \"quien no cumpla tendrá que ser sujeto a revisión y vigilancia por parte de los supervisores escolares para ver porqué no fueron a trabajar, no tenemos aún reportes\", señaló.



-¿En redes sociales cuenta?

-Sí cuenta, porque las quejas las verificamos.



En otro tema fue cuestionado sobre el examen de evaluación docente, representa una plaza, pero hay que respetar la lista de prelación, expuso.



\"Octubre, noviembre y diciembre hubo evaluaciones, como resultado de eso en enero se dieron 600 plazas, pero si alguien está en el número 601, aunque haya aprobado el examen, debe esperar la nueva asignación de plazas\", explicó.



Sobre déficit de maestros en escuelas por esta situación de que no terminan de revisar exámenes y no asignan plazas, declaró \"es que no podemos mandar a maestros que no se hayan evaluado, así lo dispone la ley\".



Recordó el titular de Educación, que lo que busca la SEV, \"es la calidad educativa, pero hay maestros que no han pasado el examen, qué prefiere el padre que el haya un maestro evaluado, o que tu niño no vaya a aprender, se busca maestros que tengan calidad\".