Jarabe de Palo realizará gira en México

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-27-14:34:49 Redacción Pau Dones

El grupo español Jarabe de Palo no se detiene a pesar del cáncer de su cantante, Pau Donés: este lunes presentó en Barcelona nuevo disco, nuevo libro y nueva gira que empezará en marzo en Ciudad de México.



Los tres proyectos tienen el mismo nombre, "50 palos", y servirán para celebrar los 50 años de Donés y los 20 del grupo conocido por éxitos como "La Flaca" o "Depende".



El disco es una recopilación de sus mejores temas y una nueva canción, "Humo", representativa del momento vital del cantante, a quien se le reapareció un tumor a principios de mes después de haber superado un cáncer de colon diagnosticado en 2015.



"Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, (...) ahora que cada suspiro es un soplo de vida robado a la muerte", dicen los versos de este nuevo tema.



La gira del nuevo álbum se lanzará en Ciudad de México el 18 de marzo, proseguirá en Monterrey y varias ciudades estadounidenses antes de iniciar su ruta por España.



Así el grupo salda una deuda pendiente de 2015, cuando la enfermedad de Donés les obligó a cancelar sus conciertos previstos en los dos países norteamericanos.



"Tengo ganas de contar cosas y de pasar un buen rato con la gente en el escenario", explicó el cantante.



El cantante sacó hierro a su enfermedad en la presentación de sus proyectos en un multitudinaria rueda de prensa en Barcelona y explicó que su oncóloga le dijo que podía vivir cinco años o morirse de anciano.



"No me estoy muriendo. Tengo cáncer, ya está", dijo.



El disco y la gira vienen acompañados de un libro donde el cantante reflexiona sobre su modo de entender la vida, su carrera y sus experiencias vitales, desde los mejores momentos hasta los peores como el cáncer o la muerte de su madre.