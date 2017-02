No hay aún proceso contra Morena en Veracruz por supuesto financiamiento de JDO a AMLO, precisa la Fepade Tweet El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, señaló que no hay un proceso en contra del partido Morena, que preside Andrés Manuel López Obrador, y que sólo investiga al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del trabajo estatal por peculado electoral México - 2017-02-27 14:27:52 - La Jornada / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, señaló que no hay un proceso en contra del partido Morena, que preside Andrés Manuel López Obrador, y que sólo investiga al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del trabajo estatal por peculado electoral.



“La Fepade no investiga a institutos políticos, eso le corresponderá a Instituto Nacional Electoral. Nosotros investigamos a las personas físicas que comenten algún tipo de delito electoral. Estamos iniciando la investigación. Es importante que se permita a la autoridad seguir trabajando en este espacio”.



En entrevista luego de asistir a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, en el Museo de Antropología, el funcionario dijo que la dependencia a su cargo actúa con imparcialidad, sin filiación partidista ni fobias.



“No tenemos nada en contra de ninguna persona, ni de ningún partido político. Lo que estamos verificando son conductas de las personas físicas con independencia de sus partidos políticos o ideología. Si hubiera algún tipo de responsabilidad por supuesto que se ejercerían nuestras facultades para efecto de investigar a cualquier persona”.



El fin de semana, Fepade anunció que inició una averiguación previa en contra del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador y de ex funcionarios del gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, por la presunta comisión de delitos electorales relacionados con desvíos de recursos de esa entidad para actividades políticas del instituto político.



El órgano de la Procuraduría General de la República (PGR) también informó en su momento que “investiga hechos probablemente constitutivos de delitos electorales, relacionados con un posible desvío de recursos públicos del anterior gobierno del estado de Veracruz, por parte de ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a favor del presidente del partido político Morena”.



Sin embargo, este lunes Nieto Castillo aseguró que apenas se abrió la carpeta de investigación para identificar a quien o quienes probablemente se les destinaron esos recursos. “Apenas estamos iniciando la investigación. Se hizo del conocimiento apenas el viernes pasado. Estamos desarrollando las acciones que nos competen para efecto de poder investigar cualquier hecho que pudiera haber violentado la normatividad penal electoral en las elecciones del estado.



“Veracruz ha sido particularmente complejo. Es el estado de mayor incidencia delictiva electoral durante 2016. Es una entidad donde ya servidores públicos se encuentran vinculados a proceso, tiene autos de formal prisión, ordenes de aprehensión en virtud de violaciones sistemáticas a la normatividad que encontramos en ese estado”.



INFORMACIÓN TOMADA DE:

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/27/precisa-fepade-que-no-hay-proceso-contra-morena

Facebook

Deja tu comentario