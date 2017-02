Ex titular de CNDH, Álvarez Icaza busca la presidencia en 2018; no nos sentimos representados por AMLO

El ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Emilio Álvarez Icaza, dio a conocer que el proyecto que anunció ayer en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México, #Ahora, no solo busca la presidencia de la República en 2018.



El ex Ombudsman aseguró que \"no es la candidatura de Emilio Álvarez Icaza, es un movimiento, es un colectivo; es una iniciativa múltiple\".



Álvarez Icaza sostuvo que, además de la candidatura independiente que anunció ayer, \"y va en la lógica de una plataforma que articule muchas candidaturas, no solo la Presidencia, sino también al Congreso federal y también va a dialogar con las 30 elecciones estatales que hay en el 18\".



En entrevista en el estudio con Ciro Gómez Leyva, Emilio Álvarez Icaza sostuvo que \"no nos sentimos representados en nada de lo que hay. Y por eso estamos presentando esta iniciativa ahora\". Asimismo, sostuvo que esta plataforma \"no está pensada para ni claudicar ni generar una condición de, luego, declinar (…) No creo que el debate pueda ser la idea y la noción de que estemos pensando en fortalecer la candidatura de Andrés Manuel (López Obrador), o de alguien más\".



Sostuvo que no se sienten representados por López Obrador, o se habrían sumado a su proyecto. \"Después de mucho caminar, hay una sensación de sentirnos traicionados, abandonados, robados por nuestra clase política. Y ya no queremos seguir viendo desde la butaca el incendio del país\".



Precisó que #Ahora, movimiento que encabeza, \"no nos sentimos representados con sus prácticas\", haciendo referencia a López Obrador, \"quien acepta una condición de conducción unipersonal, inclusive para designar los candidatos.



\"En nuestro término de relación la obediencia incondicional no es aceptable, lo que queremos es más democracia, no menos democracia. Prefiero errores colectivos que sabidurías de una sola persona. Andrés no nos representa, ni sus prácticas ni sus formas\".



Aunque se dijo consciente de que tal vez los mexicanos aún no lo conocen, no lo ubican, Álvarez Icaza subrayó la idea de una iniciativa colectiva y un debate público. Recordó que proyectos como el de Vicente Fox o Barack Obama. Asimismo, señaló que las redes sociales serán una plataforma para darse a conocer.



Destacó el que \"hay muchos chavos, muchos jóvenes que están sumándose (…) Estamos en el ánimo de viajar con un modelo como el de Únete en España, de generar círculos y que esto vaya construyendo en ciudades y estados\".



Al tocar el tema del financiamiento, Álvarez Icaza explicó que \"estamos apostando a que sea un fenómeno de suma de la gente. Si la gente se suma, lo demás llega solo; tiempo, dinero, confianza\".



Aseguró que este proyecto no apostará por que este proyecto \"no sea una derrama de dinero tirada a la basura en las elecciones, que genera luego contratos anticipados, la compra-venta de voluntades\".



En torno a la labor del comité anticorrupción que encabezará Sergio Aguayo, Álvarez Icaza señaló que es señaló la necesidad de una práctica que investigue las supuestas prácticas de corrupción.



Explicó que Aguayo participará desde una instancia autónoma e independiente, \"en el ánimo de obtener facultades de poder investigar denuncias de corrupción\". Lo que servirá para generar confianza y cambiar prácticas de la clase política, y \"el pacto de corrupción que tiene\".



Dejó claro que \"no se trata de reventar a las instituciones; se trata de que las instituciones funcionen; mucho las queremos y muchos nos cuestan\".



Con información de http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=665439&idFC=2017