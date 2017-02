Tere King se registra como precandidata para alcaldía de Coatzacoalcos

La señora Teresa Arbedina King Cancinco se registró este domingo como una de las precandidatas de la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Coatzacoalcos y llevará en la fórmula como síndico único a Jesús Moreno, ex director del DIF Municipal.



A 24 horas de que venza el plazo de registro en el Partido Acción Nacional, la señora Tere King, ex diputada federal del PRI, solicitó su registro de manera formal para contender en la elección interna, en donde se definirá el nombre de quien representará a la alianza del PAN-PRD en la elección por la alcaldía de Coatzacoalcos.



Como Sindico va otro ex priista, como Jesús Moreno Delgado, y como suplente va la empresaria María Eugenia Ruiz “Buli Ruiz”, hija del empresario naviero José Daniel Ruíz Flores, militante panista desde hace muchos años.



Otro de los que solicitó su registro este domingo en Xalapa fue Juan Manuel Rodríguez Caamaño, quien también se anotó como aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Coatzacoalcos.



El plazo para el registro de aspirantes a la candidatura del PAN vencerá el próximo martes 28 de febrero, por lo que aún se pueden inscribir otros contendientes.



Posteriormente el CDE del PAN se entrevistará con los anotados, conocerá sus propuestas de trabajo y mediante una encuesta se elegirá al que esté mejor posicionado en las preferencias ciudadanas y se le designará de manera directa por parte del Comité Estatal, como candidato de la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Coatzacoalcos.