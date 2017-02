Chivas pierde ante Jaguares 4-3 en el Manuel Reyna

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-26-20:07:41 Redacción

El equipo de Guadalajara dejó escapar una ventaja de dos goles ante un cuadro de Chiapas que, feroz como un jaguar, vino de atrás para salir con el triunfo de 4-3 en intenso duelo de la fecha ocho del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, disputado en el estadio Víctor Manuel Reyna.



Los goles de la victoria fueron obra de Félix Araujo, al minuto 50, del paraguayo Jonathan Fabbro por la vía del penalti al 53, del brasileño Lucas Silva, al 55, y del santotomense Luis Leal, al 72. Rodolfo Pizarro, al tres y 84, así como Alan Pulido, desde los "once pasos", al 32 marcaron por el cuadro tapatío.



El cuadro tapatío terminó con el cero apenas al minuto tres por medio de Rodolfo Pizarro, quien aprovechó un rebote dentro del área para batir a Moisés Muñoz y poner los cartones 1-0.



El once local no tuvo respuesta a esta anotación tempranera y luego de que Muñoz realizó una impresionante doble atajada a disparos de Angel Zaldívar y Eduardo López, Chivas aumentó su ventaja por la vía del penalti con gol de Alan Pulido, al minuto 32, para irse al descanso 2-0.



Cuando todo parecía definido a favor de la visita, Jaguares se acordó de sus problemas de descenso, además de aprovechar el exceso de confianza del rival, y solo le bastaron diez minutos del segundo lapso, no solo para empatar el juego, sino para darle la vuelta a la pizarra.



Tras un primer aviso de Luis Mendoza al poste derecho de la meta de Rodolfo Cota, los pupilos de Sergio Bueno acortaron distancias al minuto 50 en un centro por izquierda al área donde Félix Araujo completamente solo conectó un cabezazo picado pegado al poste derecho y acortar a 2-1.



Solo dos minutos después, Oswaldo Alanís derribó dentro del área a Fabbro, para que se decretara la pena máxima que el propio guaraní se encargó de ejecutar de manera correcta y decretar el empate 2-2.



El "felino del sur" no se conformó con la paridad, al contrario, mantuvo la intensidad y le dio la vuelta al marcdor en el minuto 55 en un rechace en las afueras del área que Lucas Silva tomó de primera para ponerla pegado al poste derecho del arco de Cota y poner el 3-2.



Completamente motivado, Chiapas marcó el cuarto gol al minuto 72 en un rebote, tras un disparo al poste de Fabbro, que Luis Leal, de Santo Tomé, prendió con la derecha y sacó un "fogonazo" que golpeó en el rostro a Cota antes de irse al fondo de su meta.



Y a seis minutos del final, Chivas le puso emoción al acortar distancias con la segunda anotación de Pizarro en el juego, pero Jaguares enfrió el balón para salir con un meritorio triunfo que le permite seguir sumando en busca de la salvación y, de paso, le impidió al "Rebaño" ser primero en la general.



Con información Notimex

https://deportes.terra.com.mx/chiapas-viene-de-atras-para-dar-cuenta-4-3-de-guadalajara,79ee311649769d0061fcfef4c2da3a2beh3jd9cr.html