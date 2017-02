En apoyo a medios, miles protestan en Nueva York

Unas 250 personas se manifestaron este domingo en Nueva York para apoyar al diario The New York Times y otros medios de comunicación, frente a los ataques del presidente estadounidense Donald Trump.



A pesar de que Nueva York, bastión demócrata, encadena las manifestaciones antiTrump desde la victoria del magnate inmobiliario, es la primera vez que se organiza una concentración para apoyar a la prensa, tras una semana marcada por los ataques de la Casa Blanca a algunas de las organizaciones más poderosas del país como el periódico neoyorquino, Los Angeles Times o CNN.



La Casa Blanca prohibió el viernes el acceso a esos medios a una sesión informativa diaria que ofrece el portavoz, Sean Spicer.



Bajo las frías temperaturas, los manifestantes se reunieron ante la entrada de la torre del The New York Times, cerca de Times Square, con pancartas que mencionaban la primera enmienda de la Constitución estadounidense sobre la libertad de prensa, y bandas adhesivas en la boca para simbolizar a los medios amordazados.



"Cada vez que una persona autoritaria o dictadores toman el control, siempre ahogan a la prensa, es la primera cosa que hacen", afirmó Donna Marie Smith, una profesora retirada abonada al diario estrella de Nueva York "desde hace más de 40 años".



"La democracia no puede funcionar sin una prensa libre e independiente, y es precisamente lo que esta administración intenta hacer: callarles. Pero no permitiremos que eso suceda", declaró de su lado Betsy Apple, una abogada especializada en la defensa de los derechos humanos.