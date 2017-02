Arturo Esquitin, favorito para la alcaldía de Tuxpan

Celenne González/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-26-16:26:43 Tuxpan

El Partido Acción Nacional (PAN) para poder designar a su mejor candidato para la alcaldía de Tuxpan, llevó a cabo una encuesta para conocer quién de todos los aspirantes y algunos registrados es el que esta entre la simpatía y aceptación de la ciudadanía tuxpeña, resultando como mejor posicionado el actual diputado local por este distrito Arturo Esquitin Ortiz, quien a pesar que no estará participando en esta contienda electoral, con base a las preferencias de la población es el favorito.



Fuentes internas al partido, manifestaron que los nombres que fueron encuestados entre la militancia y simpatizantes del blanquiazul, que una vez más irá en alianza con el PRD en esta contienda electoral, fueron el de Patricia Cánovas, Juan Antonio Aguilar Mancha, Juan José Cano y el actual diputado, Arturo Esquitin, siendo este último con resultados más favorables.



Dicha encuesta la llevó a cabo el Centro de Evaluación de Políticas Educativas S.C, obteniendo los porcentajes más elevados Arturo Esquitin Ortiz con el 39 por ciento de la preferencia, seguido por Juan José Cano con un 29 por ciento; Patricia Cánovas con 28 por ciento y en última posiciona, Juan Antonio Aguilar con el 8 por ciento.



Aunque Esquitin Ortiz dejó claro que no abandonará el cargo como diputado local del que recién tomará protesta, si decidiera en último momento participar, tendría hasta el próximo 28 de febrero para presentar su inscripción con base a los lineamientos de la convocatoria emitida por el partido.



Del mismo modo, en esta encuesta también se señala a quienes podrían ser los posibles candidatos por los diversos partidos políticos, donde también se tiene como resultado el triunfo que le da el electorado al diputado local en caso de participar en esta jornada electoral, por la alianza PAN - PRD.



En esta, Esquitin Ortiz resultó como ganador con 18 por ciento de las preferencias, aunque aún no está nada definido.



Por ello y con base a estos resultados el blanquiazul ya podría tener a su candidato ganador, sin embargo, tendrán que enfocarse a una decisión oportuna ya que si quieren ganar la alcaldía este año, tendrán que elegir a su candidato mejor posicionado que hasta el momento es Arturo Esquitin Ortiz.