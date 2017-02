Jorge Baruch rechaza cese de Sedesol

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-26-16:15:31 Soconusco Jorge Baruch Custodio dice que el Gobierno del Estado no le ha notificado su destitución. Aquí el documento firmado el viernes en Tatahuicapan Jorge Alberto Baruch Custodio, quien este viernes fuera destituido dentro de un acuerdo entre campesinos de Tatahuicapan y el Gobierno del Estado, dijo que no ha sido notificado de esa decisión y que al menos hasta este sábado continuaba trabajando dentro de la Secretaría de Desarrollo Social como coordinador regional.



Señaló que el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares no le ha informado o dado a conocer su baja dentro del sistema de gobierno, por lo que seguirá laborando dentro del poder ejecutivo hasta que se le confirme la noticia dada a conocer en varios medios luego de compartirse un documento donde se acordaba su destitución.



Sin ahondar en el asunto, el funcionario estatal subrayó que no fue responsabilidad suya lo ocurrido en Tatahuicapan y que deja el análisis del caso a quien corresponda.



El acuerdo que fija como punto número uno la destitución de Baruch Custodio fue firmado por Indira Rosales San Román, Secretaria estatal de la Sedesol y Roberto García Alonso, representante del Gobernador del Estado Miguel Angel Yunes Linares.