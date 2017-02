En el Corregidora, Querétaro vence a los Pumas 4-3

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-25-21:17:54 Redacción Foto tomada de https://www.facebook.com/clubqueretaro

Jaime Lozano y su Querétaro vencieron 4-3 a Pumas en la cancha del Estadio La Corregidora y así el Jimmy sumó su tercer triunfo consecutivo en liga desde que asumió el cargo como técnico queretano, mientras que el equipo de Palencia hiló cuatro jornadas sin ganar, luego de dos empates y dos derrotas.



Gallos está desatado y lo mostró con el alto grado de contundencia que tuvo ante los felinos, porque se supo recuperar de un gol tempranero de Matías Britos al 11’, quien abrió el marcador de cabeza tras un cobro de tiro de esquina hecho por Cortés.



En el minuto 31’, una jugada a balón parado que terminó en una gran jugada colectiva, significó el empate para los locales. Cobro de Benítez, pase para Neri Cardozo que metió el centro al área; Luis Noriega, el goleador silencioso de Gallos bajó la bola en el área y Ángel Sepúlveda se encargó de definir dentro del área con un zurdazo.



Además de que el conjunto felino dio un mal juego, la suerte tampoco estuvo de su lado. Primero, porque Gerardo Alcoba salió de cambio al 40’ por lesión y en su lugar entró el juvenil Pablo Jáquez, quien precisamente clavó un autogol al 44’ al no poder cabecear bien una bola que había ligeramente tocado Van Rankin tras un centro al área.



Si ese trago amargo para el joven defensa no hubiera sido suficiente, al 65’ el veterano delantero Emmanuel Villa, le ganó a pura velocidad al canterano felino y ya dentro del área, sacó disparo cruzado en el que Pikolín no pudo hacer nada y clavó el tercer tanto emplumado; tuvieron que pasar 20 partidos de Querétaro para que el Tito anotara de nuevo.



Y si los del Pedregal reaccionaron a un 0-3 ante Xolos la semana pasada, casi también lo logran ante Querétaro, porque Jesús Gallardo clavó el segundo felino al 84’ con un golazo al ángulo y en tiempo agregado, al 93’, Bryan Rabello anotó el tercer gol visitante aunque esta vez el tiempo sí se le acabó a los universitarios.



Así, Querétaro llegó a 12 puntos y por ahora escaló al quinto lugar de la tabla, mientras que Pumas se quedó estacionado en 11 unidades en el octavo lugar y con una derrota de cara al duelo crucial el próximo miércoles frente a Tigres en la vuelta de los cuartos en Concachampions.



Con información de http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/02/25/el-hecho-en-cu-le-salio-muy-gallo-a-pumas-en-queretaro