Se registran precandidatos del PRI a alcaldías

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-25-20:22:08 Coatzacoalcos Eduardo Lorenzo Sevilla sería un caso excepcional en el distrito. A sus 80 años buscará la Presidencia Municipal de Sochiapan

El PRI propondrá candidatos en los municipios de Santiago Sochiapan y San Juan Evangelista, dentro de la alianza que lleva con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en el municipio de Acayucan, será en forma directa, ya que no buscarán el triunfo en Coalición.



Hasta las 17 horas de este sábado, en que se supone que venció el plazo para registrarse en Coatzacoalcos, por el municipio de Santiago Sochiapan lo había hecho Eduardo Lorenzo Sevilla de 80 años de edad, quien se inscribió por indicaciones del Consejo de ancianos de esa municipalidad, que lo eligió para que lo representara en el proceso electoral en ese partido político.



Por el municipio de Acayucan, se inscribieron la licenciada Nayeli Ángeles González, la profesora Sonia Gabriela González Pita, y se esperaba que lo hiciera Judith Fabiola Vázquez Saút.



Para el municipio de San Juan Evangelista se registraron el ex secretario municipal y ex candidato del PAN a la Presidencia Municipal, Sergio Tadeo Zamudio, y el ex director del DIF Municipal, Abel Vázquez Ferrer, éste último, hijo del actual alcalde Abel Vázquez González.