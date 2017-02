Logra PVEM buena alianza con el PRI en zona centro

Nora Lira/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-25-17:58:18 Orizaba Gracias a que ya no hay gobernador priista, el PVEM logró realizar una buena negociación en la alianza con el PRI y hasta el momento el Verde encabeza la alianza en Nogales, en tanto que en Atzacan y Orizaba va solo, señaló Alonso Domínguez Ferráez, delegado distrital del partido Gracias a que ya no hay gobernador priista, el PVEM logró realizar una buena negociación en la alianza con el PRI y hasta el momento el Verde encabeza la alianza en Nogales, en tanto que en Atzacan y Orizaba va solo, señaló Alonso Domínguez Ferráez, delegado distrital del partido



“Afortunadamente para el partido Verde y siendo muy claros, ya no existe esa famosa figura que era el gobernador, entonces, como ya no hay gobernador del PRI, el PVEM pudo entablar una buena negociación y buena parte de las negociaciones fueron favorables para el partido Verde”, sostuvo.



Domínguez Ferráez señaló que hoy están a la par ambos institutos políticos para negociar y así fue, por lo que el pasado 5 de febrero se tuvo una negociación y a la fecha se sigue viendo dónde puede ir el PVEM solo y dónde puede encabezar.



Detalló que conforme a esas negociaciones, en Acultzingo encabeza el PRI, lo mismo que en Huiloapan, Mendoza, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y La Perla en tanto que en Nogales encabeza el PVEM.



Agregó que en Orizaba, hasta el momento van solos, al igual que en otros municipios, aunque debido a que las negociaciones siguen, en algunos pudiera darse un cambio.



Acerca del crecimiento que ha tenido el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que hay muchos que hablan de ese partido, pero también del PVEM, y hay gente que se les está sumando y la moneda está en el aire en muchos municipios, y seguramente se tomará en cuenta a quien ha sido buen ciudadano.



Aseveró que se ven posibilidades reales de ganar Atzacan, Nogales, sin descartar otros municipios.



Respecto a la posibilidad de que pudiera encabezar la candidatura en Orizaba, Domínguez Ferráez señaló que eso habría que preguntarles a la militancia del municipio, que es la que finalmente da el apoyo.