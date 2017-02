Taxistas choapenses trabajan con alta tarifa y en chanclas

Yanet Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-25-17:32:21 Las Choapas Ciertos choferes manejan en chanclas

Ciudadanos continúan quejándose de los taxistas abusivos por el cobro indebido de diez pesos, al pasaje colectivo de usos y costumbres, a pesar de que Transporte Público del Estado dio a conocer que no hay incremento a las tarifas en ningún municipio del estado de Veracruz. En Las Choapas los ruleteros hacen lo que ellos quieren y hasta trabajan en chanclas.



Desde el pasado mes de enero en que se incrementó el precio de la gasolina y diesel, se registró una manifestación masiva de taxistas y transportistas que bloquearon las carreteras, los accesos al municipio y colonias urbanas.



Los taxistas optaron en subir dos pesos al servicio colectivo que de antaño ha permanecido en Las Choapas, pese a no estar contemplado en el reglamento de Tránsito, siendo el único municipio que se encuentra por usos y costumbres.



La ciudadanía consideró que, las autoridades de Transporte Público del Estado, son quienes deben autorizar o no el aumento al pasaje colectivo, pues se encuentran molestos con el abuso de los trabajadores del volante.



“Estamos conscientes del alza en la canasta básica y demás, pero también tenemos hijos que estudian la secundaria o preparatoria y tienen que pagar doble taxi, es un golpe para nosotros como padres y eso no lo ven ellos –taxistas-, pues no tenemos la culpa de que se hayan excedido en concesiones que ellos mismos pidieron”, comentó el ama de casa, Rosario López.



Con el incremento de dos pesos, cada corrida de diez pesos contribuye a 20 pesos para el usuario por día, 140 pesos por una semana, 560 pesos al mes; en cambio para los estudiantes resulta 40 pesos al día, 200 pesos por cinco días de clases y al mes, 800 pesos.



En lo que respecta el servicio especial, los taxistas cobran de 30 a 35 pesos, lo cual resulta elevado para los usuarios, quienes piden urgente la intervención de Transporte Público del Estado.



Hasta el momento no es oficial el incremento a la tarifa que permanece en ocho pesos, por lo que usuarios deben reportar el número de taxi que cobre indebidamente, además de portarse prepotentes, dar el servicio en chanclas y unidades con olores nauseabundos e inclusive, a cigarro.