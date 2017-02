Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-25-12:58:03 Washington FOTO TOMADA DE: El debate

Periodistas de varios medios impedidos de participar en sesión informativa informal con el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró su preocupación por la descalificación reiterada en contra de la prensa y periodistas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que se solidarizó con varios medios de comunicación que denunciaron haber sido impedidos de participar en una sesión informativa informativa con el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Hoy durante la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, el presidente Trump calificó a los medios de comunicación de ser "los enemigos del pueblo", de ser "deshonestos", publicar "noticias falsas" y de que se les impida el uso de fuentes anónimas; acusaciones que viene reiterando en las últimas semanas.



También hoy varios medios que cubren la Casa Blanca, entre ellos CNN, POLITICO, The New York Times, Los Angeles Times, Buzzfeed y BBC, denunciaron que les fue bloqueado el acceso de sus periodistas a una sesión informativa informal convocada por Spicer. La agencia de noticias AP y la revista Time decidieron no participar en solidaridad con sus colegas.

El presidente de la SIP, Matt Sanders, director senior y gerente general de Deseret Digital Media de Salt Lake City, Utah, expresó que "nos causan alarma las descalificaciones en contra de los medios que viene haciendo el Presidente, por cuanto debilitan la confianza del público y coartan la conversación pública y el respeto por las opiniones y el disenso, factores intrínsecos de la democracia".



Con información de: http://www.debate.com.mx/mundo/La-SIP-preocupada-por-actitud-del-gobierno-de-Donald-Trump-20170224-0295.html