Carlos Uscanga pide no se le vincule con Salvador Manzur

Carlos Uscanga, precandidato de Morena a la alcaldía de Veracruz, dijo que desde que desde dejó de laborar en el Ayuntamiento de Boca Del Río no volvió a tener contacto con Salvador Manzur Díaz a quien tampoco considera un amigo.



Señaló que no se le debe vincular con el exalcalde boqueño y por el contrario se le debe reconocer las acciones que realizó en su momento como funcionario municipal.



\"Morena tiene apertura democrática, somos cuatro aspirantes que levantamos la mano que cenemos que tenemos fuerza. Mi aspiración es legítima, basada en el trabajo efectuado para Morena y trabajo social. Hoy me mueve el sentido de saber que Veracruz puede mejorar\".



Afirmó que ha trabajado por el instituto político, incluso afilió a 258 militantes a Morena.



Carlos Uscanga se registró el 16 de febrero como precandidato y confía en obtener el abanderamiento del partido.



\"Los estatutos marca que hasta el 30 por ciento de candidatos externos pueden participar, los estatutos son claros. Hay que ver que han hecho los aspirantes que se inscriben. Les pregunto a quienes quieren participar que es lo que han hecho por Veracruz. Tengo mas de cinco años trabajando por la ciudad\".



Insistió en que efectuó una labor importante en Boca Del Río pues logró mejorar las condiciones sustancialmente pero serán temas que abordará con la militancia como parte del proceso interno de precampañas.



\"Lo importante es saber que se hizo, quien estuvo en desarrollo económico y turismo, puedo decir que Boca del Río presenta una faceta aceptable y durante mi gestión declararon a Boca del Río el que mayor empleo generaba\".