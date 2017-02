Realizan 'Festival de la Gorda y la Picada' en Veracruz

Veracruzanos y visitantes se congregaron en el barrio de La Huaca con motivo del Festival de la Gorda y la Picada que se realizó por segunda ocasión, en el que degustaron esos productos hechos a base de masa y aderezados con una amplia variedad de salsas.



Desde las 8:00 de la mañana colocaron mesas y sillas en la calle Manuel Doblado entre Primero de Mayo y Gómez Farías, no sobre el callejón Toña la Negra, en ese festival realizado en el marco del Carnaval de Veracruz 2017.



Antes de las 10:00 de la mañana la zona estaba repleta de comensales y por todos los rincones se sentía el aroma de la masa caliente recién salida del comal en forma de círculo y bañada por diversas variedades y combinaciones de chiles.



El ligero viento del norte transportó los olores a toda la zona y pronto hubo necesidad de colocar carpas sujetas de tubos y atarlas para que no las moviera el viento.



La música interpretada por un grupo al que varios asistentes identificaron como Juventud Sonera puso a bailar a más de dos personas al ritmo del son, con piezas como La Negra Tomasa, entre otras.



Hubo un momento en que era difícil moverse debido a la multitud que comía las picadas y gordas.



“Llegaron camiones del que bajaban las personas que llegaban, se sentaban, comían y se iban. Algunas eran personas muy típicas y otras sí fueron visitantes”, explicó Nohemí Palominos Galván, habitante de La Huaca e impulsora de ese evento.



El Festival de la Gorda y la Picada se realizó por primera vez en ese barrio tradicional en agosto del año 2016.



Los comensales probaron productos como la tradicional gorda blanca con frijol adentro, la gorda de dulce, de frijoles, de salsa ranchera, de tomate, de salsa verde, de aguacate, de chile de árbol, de salsa macha y de mole poblano.



Mientras algunos visitantes pedían cubiertos para comer sus gordas y picadas, los jaraochos les enseñaban a saborearlas doblándolas sin permitir que se quebraran y dándoles unas mordidas con las que poco a poco las desaparecían.



En cada mordisco chorreaba la salsa y los aromas impregnaban el ambiente del barrio ubicado a un costado del centro histórico de Veracruz y muy cerca de las playas.



“Se establecieron 16 módulos pero en cada uno estaban no nada más las señoras que palmean, que son las mamás y las hijas; también estuvieron los padres, los hijos, porque es un negocio familiar.



“Ahí como siempre, la señora Esperanza, la señora Adriana, las Peregrino, la Güera que le decimos, don Jorge, doña Estela, Malenita, Elena, entre otros que aquí viven”, resaltó Palominos Galván.



Recordó que La Huaca tiene más de 200 años de existencia en Veracruz y como en toda la ciudad, la gorda y la picada han sido el alimento tradicional de sus habitantes.



Algunos vecinos pasaron del autoconsumo a la venta desde hace décadas y los fines de semana acuden numerosas personas a probar las picadas de distintos sabores.



Desde muy temprano pasó por el festival el subsecretario de Turismo, Roberto Bueno Campos, en representación del secretario Leopoldo Domínguez Armengual.