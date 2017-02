Hallan muerto a ex alcalde de Tepetlaoxtoc, Edomex

El ex presidente municipal de esta localidad, Amado Islas Espejel, de extracción del PRD, fue asesinado de un disparo en el tórax, la mañana de este sábado, informaron policías locales.



El cadáver del ex alcalde fue encontrado por un familiar cerca de su domicilio, ubicado en barrio Techachal en la avenida Mezquite, en la cabecera municipal.



Las primeras investigaciones refieren que el ex alcalde, como a las 7 de la mañana de este sábado, realizaba una llamada telefónica y minutos después, su cuerpo fue hallado boca abajo con una herida en el tórax en un paraje que tenía pasto seco.

El cuerpo del ex alcalde fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), de la región.



Con información La Jornada

