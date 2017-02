Ignora Mando Único inseguridad en Córdoba: alcalde

- Constantemente el Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado a más elementos para reforzar la seguridad de Córdoba, pero la decisión ha estado siempre en los altos mandos aún cuando se ha manifestado la inseguridad que impera en el municipio, se han dado recomendaciones pero las estrategias las impone el Mando Único, informó el Alcalde Tomás Ríos Bernal.



Ante la inseguridad imperante Ríos Bernal dijo que tanto las autoridades municipales y las cámaras empresariales pidieron que no se lleven los elementos policiacos al Carnaval de Veracruz y dijo que estarán pendientes de que no suceda porque en otras ocasiones dejan desprotegidos a los cordobeses, así como una mayor coordinación de los 75 elementos del Ipax que está pagando el Ayuntamiento para que trabajé con el Mando Único y Tránsito.



Entre las recomendaciones es que en parejas un policía y un elemento del Ipax camine haciendo rondines, porque la ciudadanía respeta más a los oficiales de Seguridad Pública, \"les solicitamos que tengan conciencia de que tienen que trabajar en la calle, que caminen, que no estén con el celular, que no se amontonen en bolitas de cuatro, entre otras recomendaciones\", expresó Tomás Ríos.



Aseguró que estará en contacto con el Secretario de Seguridad para que no deje desprotegida a Córdoba como tradicionalmente lo hacían en días de carnaval.



La sectorización de las patrullas dijo que ha funcionado, el botón de pánico se ha puesto a trabajar en la unidad habitacional Arboledas y fraccionamiento Nuevo Elizabeth donde se han coordinado en acciones de prevención del delito e incluso pagan el servicio de cámaras de seguridad.