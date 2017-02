Abandonan en autobús a 52 personas en Acayucan

Alejandro Ceja / Agencia Imagen del Golfo2017-02-24-19:52:07 Acayucan 52 pasajeros fueron abandonados por un autobús de la línea “Turismo Nacional”.

Cincuenta y dos pasajeros que pretendían viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes son vecinos de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan de Morelos y Acayucan, fueron defraudados por la agencia de viajes “Turismo Nacional”, luego de que el autobús los dejara abandonados en la terminal de segunda de esta localidad, pese a que pagaron su pasaje.



Cerca de las 22:00 horas de este jueves, medio centenar de personas esperaba el autobús de turismo de la línea “Turismo Nacional” en la terminal de segunda de esta ciudad de Acayucan, en donde los dejaron y supuestamente pasarían por ellos a las 08:45 horas.



Tras la larga espera y al ver que el camión no regresaba tuvieron que entablar un diálogo vía telefónica con la encargada de la línea de turismo Rosa Luz Bautista Caldera, con domicilio conocido en la carretera Transístmica-Villa Allende en Coatzacoalcos, quien dijo desconocer el motivo por el cual el conductor del camión no regresó, sin embargo, no hizo más por los ciudadanos agraviados.



Por algunos minutos la situación fue tensa, toda vez que los pasajeros reclamaban se les asignara otro autobús o les regresaran su dinero.



La Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de la Región XI al mando del delegado P. Cortés, arribó al sitio y calmó los ánimos.



Los agraviados presentarían formal denuncia contra la agencia de viajes, que dicen tiene base en la ciudad de Coatzacoalcos.



En varias ocasiones usuarios de este tipo de transportes han sido defraudados.