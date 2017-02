Diputados aprobarían al vapor Ley de reordenamiento del transporte público de Yunes Linares

El diputado local, Ernesto Cuevas Hernández, advirtió que existe la intención de que la propuesta de reordenamiento del transporte público enviada por el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, se apruebe “fast track” durante la sesión extraordinaria de este martes.



Sin embargo, adelantó que por su parte se opondrá a que esto ocurra, ya que los concesionarios exigen claridad en el tema.



En entrevista, tras reunirse con integrantes de la Coalición de Transportistas, a cargo de Carlos Demuner Pitol, así como de la Asociación de Empresarios Transportistas del Estado de Veracruz (ASTRAVER), Víctor Manuel Castelán, refirió que este gremio está de acuerdo con la reforma, pero exigen claridad.



Por ello, subrayó que personalmente se opondrá a que la propuesta sea enviada al pleno de forma “exprés”.



Como integrante del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, refirió que este viernes el dictamen fue entregado a la comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad, de la que es secretario, así como a la comisión de Gobernación, con la intención de que sea votada el martes 28 de febrero.



“Yo no estoy de acuerdo que se proponga este martes, lo que voy a plantear en la comisión es que se analice por más tiempo y hacer mesas de trabajo”, planteó Cuevas Hernández.



El legislador explicó que la propuesta del Ejecutivo establece, entre otras cosas, la obligatoriedad de instalar botones de pánico; sin embargo no especifica quién los pagará o a quién le van a concesionar este servicio; es decir qué empresa lo va a hacer y cuánto va a costar.



Igualmente, Yunes Linares propone que los transportistas compren gasolina a través de tarjetas de prepago para evitar que la adquieren en centros no autorizados, sin embargo tampoco detalla cómo se conseguirán.



“Tienen que tener tarjetas para las gasolineras, pero tenemos que preguntar también a los gasolineros si cuentan con el trabajo, si tienen el sistema, a quién le van a informar, quién manejará toda esa información”, opinó Cuevas Hernández.



Mencionó que el reordenamiento tampoco se puede tomar como un tema de represalia política, de ahí que esperan que la reforma no se convierte en un conducto para “apretar a las organizaciones”.



“Por lo que entiendo los transportistas están de acuerdo que se haga un reordenamiento, que haya una verdadera base de datos y que sea en común acuerdo, que se escuche sus necesidades como las del gobierno”, subrayó.



Finalmente, recordó que los diputados Carlos Antonio Morales Guevara, del PRI, así como Hipólito Deschamps Espino Barros, del PAN, pidieron licencia al Congreso para buscar una alcaldía, por ello es el único integrante de la comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad en activo.



Así, adelantó que en la reunión que sostendrá el próximo lunes con los diputados de la comisión de Gobernación, integrada por Emiliano López, del PRI, José Kirsch del PRD y María Josefina Gamboa, del PAN, se opondrá a que el dictamen se discuta en la sesión del martes.