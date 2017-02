Partido difícil contra América, pero Cruz Azul lo ganaría: Gerardo Flores

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-24-17:54:16 Ciudad de México foto tomada de: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=664942&idFC=2017

Previo al clásico joven entre las Águilas del América y la Máquina del Cruz Azul, el jugador celeste Gerardo Flores destacó que será un partido difícil porque ambos equipos llegan urgidos de una victoria. "Los dos necesitan ganar", dijo.



"Los dos necesitan ganar, yo por lo que he visto y por lo que he estado en Cruz Azul, veo diario y platico con Chuy (Corona) y Chaco (Giménez) todos los días, se respiran esas ganas de sacudirse todo esto que está pasando, el equipo trabaja muy bien, ellos se sienten bien".



Agregó que será un buen partido, en donde se olvidan de posiciones, "este va a ser un partido intenso, pero sí veo mejor a Cruz Azul, siento que Cruz Azul se va a llevar este partido".



Destacó que el equipo entrena muy bien, tienen buen desempeño, sin embargo los resultados no se han conseguido.



Este día Flores estuvo presente durante el entrenamiento de Cruz Azul, manifestando su apoyo al equipo.



Explicó que por ahora se encuentra entrando con la Sub-20, y al terminar, un líder de la barra del equipo lo invitó a apoyar al equipo junto con los integrantes de la barra.



"Ahorita lo acepté porque se viene un partido importante, un partido donde no se puede perder y fue con afán de apoyo".



En entrevista con "ESPN Radio Fórmula", el jugador explicó que aún tiene contrato con Cruz Azul, sin embargo por alguna situación no alcanzó acomodo; lo que hace ahora es mantener el ritmo al entrenar con la Sub-20.



Por último "Jerry" Flores dijo que no llegó al club Toluca porque no se llegó a un acuerdo, y como no tuvo lugar con el primer equipo, decidieron mandarlo a la Sub-20; indicó que es un tema que le pega en lo anímico, sin embargo sigue trabajando para lo que viene, busca acomodo en el siguiente torneo ya sea con la Máquina o en otro equipo.



Con información de: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=664942&idFC=2017