‘Para mí el adversario es Andrés Manuel López Obrador’, dice Margarita Zavala en Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-24-17:47:28 Coatzacoalcos La exprimera dama, Margarita Zavala, reafirmó su interés en buscar la presidencia de la República en su visita a Coatzacoalcos.

“Para mí, el adversario es Andrés Manuel López Obrador”, reconoció la exprimera dama, Margarita Zavala, quien en su visita a Coatzacoalcos, aseguró que su nombre aparecerá en las boletas electorales del 2018, donde se elegirá al próximo presidente de la República.



Luego de las declaraciones que en días pasados hizo Andrés Manuel López Obrador en contra el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, donde lo acusa de corrupción, la panista señaló que lo que el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) demostró en Veracruz, “es que está dispuesto a acusar a la Marina y defender a Javier Duarte”.



“Para variar ha acusado de acuerdo con su manera de ser, nunca ha cambiado ni tendrá por qué cambiar; lamento mucho eso y la verdad me parece que eso es propio de un impostor, más que de un político o alguien que quiera servir al país”, dijo.





UN FUERTE RIVAL



Zavala, señaló que según diversas encuestas, está sólo dos puntos abajo de López Obrador, lo que consideró bueno al no tener tanta propaganda.



“Él que al mes recibe cerca de 50 millones de pesos del dinero de los ciudadanos, yo sin los cientos de miles de spots que ha tenido y sin el dinero público, estar en la peor de las encuestas a dos puntos de él, a mí realmente me parece muy bien”, expuso.



Ante los cuestionamientos sobre si teme ser vencida por ‘El Peje’ en las urnas, sólo se limitó a decir: “Yo soy la que le da miedo a Andrés Manuel”, aunque minutos más tarde admitió que éste es un fuerte rival.





CORRUPCIÓN, CULPABLE DE DESFALCOS



De acuerdo con Margarita Zavala, “la corrupción que se vive en el País hizo que fuera posible el desfalco y la quiebra en la que tienen a Veracruz, a Pemex, a Quintana Roo, y uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente la impunidad”.



Y es esta situación, dijo, la que ha hecho que en México no haya inversiones, y ha generado una incertidumbre económica que frena oportunidades e impide el crecimiento de los ciudadanos.