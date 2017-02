Encuentran error botánico en Escudo Nacional

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-24-17:42:01 Redacción

De acuerdo con un grupo de biólogas, las ramas de laurel en la parte inferior del escudo nacional no están bien representadas.



Así lo expresan en un artículo titulado "La Flora del Escudo Nacional Mexicano" y publicado en la revista científica "Polibotánica", donde explican que en 1950 el escudo fue cambiado para parecerse al de un sello de correspondencia administrativa, inspirado en en el escudo en el peso de victoria.



Por ello, el escudo nacional actual tiene esa forma redonda, explican en el estudio. No obstante, el error se encuentra en la anatomía de la rama del laurel, pues las hojas están verticiladas.



Esto quiere decir que tres o más hojas brotan de un tallo en el mismo nudo aparente. "Cada hoja de laurel tiene su propia rama y ahí se ven juntas, como paquete", comenta Carmen de la Paz, bióloga de la UAM-Iztapalapa.



En este sentido, la rama del laurel debajo del nopal no es anatómicamente correcta. "Tal vez se deba a que el grabador hizo una mala apreciación de la distribución de las hojas y el error del laurel se hizo presente en el Peso de Victoria".



Con información de Verne.