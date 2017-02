Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-24-17:38:47 Estados Unidos foto tomada de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/24/mclaren-recupera-el-color-naranja-en-su-nuevo-f1

McLaren recuperó el color naranja de la década de 1960 para su nuevo MCL32, bólido que fue presentado este viernes y con el que la escudería británica aspira a poner fin a años de frustraciones.



"Si estamos hoy aquí es porque creemos que podemos ganar", dijo el piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo, durante la presentación del coche en la fábrica de Woking.



A diferencia de las últimas temporadas, el color predominante en el nuevo auto es el naranja, lo que recuerda al McLaren de la década de 1960. Los laterales y la parte trasera siguen siendo negros.



"Hoy es un día muy importante para nosotros", afirmó el nuevo jefe de la escudería, Zak Brown, en una presentación en la que todos los participantes mantuvieron los pies en el suelo tras el desastre de las dos últimas temporadas.



"Tuvimos un 2015 difícil y 2016 difícil. Ahora queremos volver al lugar que nos pertenece, pero la Fórmula 1 no es matemática, no podemos prometer nada a los aficionados ni a nosotros, sino trabajar duro", señaló Alonso, cuyo segundo y último título fue en 2006.



La última victoria que celebró la histórica escudería británica fue el 25 de noviembre de 2012 con Jenson Button en Brasil, mientras que el último título mundial para McLaren data de 2008, con Lewis Hamilton.



Button decidió poner fin a su carrera tras competir por McLaren en la última temporada. Su volante lo agarró el joven belga Stoffel Vandoorne, que compartirá garaje con Alonso.



El director deportivo de McLaren, Eric Boullier, se mostró igual de precavido que Alonso a la hora de analizar las posibilidades de su equipo para la temporada 2017, que arrancará el 26 de marzo en Australia.



"No vamos a hacer ninguna promesa, sería algo erróneo", aseguró Boullier. El francés confía, sin embargo, en que el nuevo reglamento sirva a McLaren para recuperar el brillo.



"Hay una sensación en la fábrica de que estamos a punto de pasar página", indicó. "Nuestra relación con Honda ha florecido y creo que estamos todos muy emocionados respecto a lo que podemos conseguir juntos este año".



Con información de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/24/mclaren-recupera-el-color-naranja-en-su-nuevo-f1