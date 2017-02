Resalta MAYL espíritu de lucha de los veracruzanos Tweet “Los problemas no serán mayores al espíritu de lucha de los veracruzanos”, expresó el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares; aseguró que el estado de Veracruz pasa por momentos de cambio, en los que deben resurgir las convicciones y fortaleza de los veracruzanos Xalapa - 2017-02-24 14:08:53 - Rosalinda Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO “Los problemas no serán mayores al espíritu de lucha de los veracruzanos”, expresó el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares; aseguró que el estado de Veracruz pasa por momentos de cambio, en los que deben resurgir las convicciones y fortaleza de los veracruzanos.



Durante su mensaje durante el evento cívico por el Día de la Bandera en el Velódromo de esta ciudad, dijo que los problemas no son mayores al espíritu de lucha de los ciudadanos que atienden las necesidades de sus familias



También manifestó que es prioridad de su Gobierno, garantizar la justicia social, el crecimiento económico, la democracia y el imperio de la ley. Reconoció y agradeció a las mujeres y hombres del Ejército Mexicano y Marina-Armada de México.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE

