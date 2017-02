Intermercado denuncia a Benítez Obeso por adeudos Tweet Abogados de la empresa Intermercado S.A de C.V, interpusieron denuncia penal contra el ex secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, por no aplicar descuentos durante el último año de administración del pasado sexenio, a personas que deben a esta financiera créditos Xalapa - 2017-02-24 14:02:17 - Rosalinda Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Abogados de la empresa Intermercado S.A de C.V, interpusieron denuncia penal contra el ex secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, por no aplicar descuentos durante el último año de administración del pasado sexenio, a personas que deben a esta financiera créditos.



Juan José Llanes abogado laborista, explicó que esta denuncia es porque deben reintegrar pagos desde 2015, por un adeudo general superior a los 115 millones de pesos. Cuyas cuotas de trabajadores fueron descontadas y no reportadas a la empresa en un inicio. Luego se dejaron de descontar, aun cuando deben los trabajadores de salud, los créditos contratados.



