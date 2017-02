Orfis auditará al Fideicomiso del 3% a la Nómina como parte del proceso entrega- recepción

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz realizará auditorías al Fideicomiso del 3 Por ciento a la Nómina como parte del proceso entrega- recepción.



El ex titular de la dependencia, Gustavo Sousa Escamilla, afirmó que deja cuentas claras y que los organismos fiscalizadores serán los encargados de determinar sobre los malos manejos.



El lunes concretó formalmente su separación del fondo y dijo que entre los pendientes se encuentra la liquidación de 16 personas.



\"No tenemos afortunadamente ningún señalamiento, ni de ORFIS, ni de la contraloría, estamos completamente limpios en ese aspecto, entonces creo que será muy rápido. El tema de los recursos le corresponde a finanzas, porque el fideicomiso al desaparecer, finanzas es la que atrae la recepción de los recursos. De acuerdo con la extinción del Fideicomiso está el cubrir los pasivos laborales y dentro de los pasivos laborales, está la liquidación de todo el personal\".



Sousa Escamilla se registrará este sábado como precandidato del PRI a la alcaldía de Veracruz.



Confió en ser electo abanderado del partido rojo y participar en los comicios de junio.



\"Para no mezclar la función pública con una precandidatura, preferí presentar mi renuncia a partir del lunes 20 de febrero.



Todo depende del personal que nos mande la Secretaria de Finanzas o el Personal de la Oficina del Gobernador, según el número de personas será más rápido o más lento, nosotros estamos preparado, tenemos toda nuestra documentación en regla, todos los haberes a disposición de la Secretaria de Finanzas que es a la cual estamos sectorizados\".