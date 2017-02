Población de Actopan no quiere la mina el cobre: regidor Tweet La población de Actopan no quiere que se lleve a cabo la mina a cielo abierto El Cobre, ya que temen que se contaminen los mantos acuíferos y haya destrucción masiva, mientras que sólo se generarán unos cuantos empleos temporales sin derrama económica importante, expuso en entrevista el regidor quinto de ese municipio, Alfredo Esquivel Canseco Xalapa - 2017-02-24 13:39:31 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La población de Actopan no quiere que se lleve a cabo la mina a cielo abierto El Cobre, ya que temen que se contaminen los mantos acuíferos y haya destrucción masiva, mientras que sólo se generarán unos cuantos empleos temporales sin derrama económica importante, expuso en entrevista el regidor quinto de ese municipio, Alfredo Esquivel Canseco.



