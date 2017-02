‘Gobierno y Fiscalía montaron un circo’; caso Duarte puede caerse por no seguir un proceso correcto: Reyes Peralta

La presentación de la bodega que albergaba objetos, pertenencias y registros del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y de su esposa Karime Macías Tubilla violó principios jurídicos del nuevo sistema penal y representó un circo mediático para el actual gobierno, coincidieron reconocidos abogados veracruzanos.



Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, en la presentación pública de la bodega hallada en la colonia Paraíso de Córdoba hubo contaminación de pruebas y una mala actuación ministerial.



“Esto se puede explicar con la teoría del árbol envenenado y a pesar de que se trate de un caso sólido, este se puede caer por no seguir la cadena de custodia que marca la ley.



“Este proceso consiste en embalar (resguardo e inventario) las pruebas, llevarlas hasta el destino donde se someterán a procesos periciales y posteriormente incorporarlas como elementos de prueba. Si esa cadena se rompe se incurre en un vicio grave”, insistió.



Reyes Peralta afirmó que los objetos y documentos hallados no tienen valor jurídico y se trató de un circo mediático montado por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y la Fiscalía General del Estado.



“Como experto en el tema te puedo decir que poco servirán esas pruebas. Cualquiera puede advertir que fue una mascarada y una farsa mediática (...) al margen de que si hay o no una orden de aprehensión, la sola exhibición de documentos de la señora (Karime Macías) violó la presunción de inocencia.



“Desconozco si sus abogados vayan a valerse de estos detalles para una futura defensa, pero luego por eso los imputados obtienen amparos o salen de prisión por un proceso indebido”, sostuvo.



Asimismo, el abogado cuestionó el papel de la Fiscalía General del Estado, ya que al tratarse de una investigación atraída por la Procuraduría General de la República, la FGE y el gobierno de Veracruz debían limitarse a dar aviso para que la bodega fuera puesta a disposición de las autoridades federales.





PROTAGONISMO DE YUNES LINARES



En la opinión del abogado Sergio Vaca Betancourt, quien ha defendido a figuras públicas y políticos involucrados en acusaciones penales, el anuncio de Yunes Linares sólo facilitó el trabajo para la defensa legal de Duarte de Ochoa.



“Esto sólo lo puso sobre aviso, es decir, dio pistas a los abogados de Duarte y de la señora Karime Macías para poder evadir la justicia. Pareciera que el objetivo es otro y no lograr que atrapen al exgobernador”, señaló.



Vaca Betancourt recordó que en el caso del exalcalde de Medellín, Omar Reyes Cruz, acusado de homicidio, cada que la Fiscalía General del Estado daba información a los medios se daban pistas sobre el futuro de los procedimientos legales.



“No sé quiénes sean los defensores, pero un buen abogado puede leer por dónde viene la investigación y así prepararse. Con ese anuncio es lo único que lograron”, agregó.



Respecto al show mediático que acompañó la presentación de la bodega de Duarte, consideró que hubo demasiado protagonismo del gobernador Miguel Ángel Yunes para destacarlo como un logro político.



“La institución encargada de investigar y de llevar todas las actuaciones ministeriales es la Fiscalía. Yo me pregunto por qué el fiscal Jorge Winckler no habló en la presentación (...) y si iban a hacerlo público, por qué no permitieron que la prensa hiciera preguntas. A mi parecer hubo demasiado protagonismo”, comentó.