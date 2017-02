Derrocha Namiko un millón 300 mil pesos en exhorto

Desde 2011, cada año la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite menos recomendaciones a funcionarios o instituciones que violan las garantías de los veracruzanos, al grado de que cada exhorto llega a costar un millón 300 mil pesos.



Por esta razón, el sociólogo Aviram Hernández, consideró que el organismo no sirve para nada, pues en los últimos 5 años solo ha emitido 358 exhortos o recomendaciones por violaciones a las garantías individuales de funcionarios públicos.



“En 2011, 85 recomendaciones; en 2012, 76; en 2013, 62 recomendaciones; en 2014, 52; en 2015 42 y 2016, 37 exhortos”, criticó el también asesor de diversos colectivos de búsqueda en Veracruz.



En ese sentido, Hernández sostuvo que esto significa una incongruencia en los datos, pues según el Sistema Nacional de Seguridad Pública los delitos se incrementan cada año en el país, pero la CEDH está emitiendo menos recomendaciones anualmente



Lo anterior pese a los cuantiosos recursos que recibe cada año en su presupuesto, pues tan solo en 2016 la Comisión ejerció 48 millones de pesos, pero solo hubo 37 recomendaciones ese año.



“En teoría cada recomendación cuesta un millón 300 mil pesos, aunque es obvio que la comisión hace otras actividades y cumple con otras obligaciones.



“De ahí 39 millones son para gastos personales y un millón 650 mil pesos para materiales y suministros; quiere decir que es una comisión que no sirve para nada, que sale muy cara”.



Agregó que pese a los exhortos del organismo, tampoco se tiene certeza si las dependencias cumplen con las recomendaciones.



“No se sabe cuántas fueron aceptadas, rechazadas, si se cumplieron parcial o totalmente y a cuántas se le ha dado vista al Congreso del Estado para la revisión de los expedientes. Los Organismos Autónomos tienen que ser fiscalizados por la Legislatura, especialmente por la comisión en la materia, pero no hay información pública”.



Por su parte, dijo que la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito (CEAIVD), que se formó en 2012, tampoco ha dado resultados y repite el mismo patrón.



El sociólogo refirió que dicha comisión tiene entre sus objetivos la creación del Registro estatal de Víctimas que a la fecha no existe, solo el que creó la Fiscalía para personas desaparecidas y que está mal hecho.



“La comisión tiene un presupuesto de 7 millones 300 mil pesos, de los cuales el 85 por ciento es para servicios personales, materiales y suministros; es decir 745 mil pesos para víctimas en un año”.



Finalmente, aludió que a febrero de 2017 se habla de 32 mil personas desaparecidas en el país y la Fiscalía General del Estado publicó una base de datos que dice que en Veracruz hay 5 mil 934 personas desaparecidas, de las cuales 3 mil 500 han sido localizadas y solo se está en la búsqueda de 2 mil 433.