Inauguran Torres Teatro en Coatzacoalcos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-23-21:48:17 Coatzacoalcos Torres Teatro comenzó su construcción desde el 2013, siendo este jueves en punto de las 18:00 horas cuando se inaugure este proyecto que contempla lujosas residencias y un centro comercial de exclusivas marcas nacionales e internacionales, ubicado en avenida Universidad Veracruzana, esquina Abraham Zabludovsky.

“La zona sur y todo Veracruz, volverá a ser un gran motor de la economía, con mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo”.



Así lo señaló el gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares durante la inauguración de la plaza y complejo inmobiliario Torres Teatro de Coatzacoalcos.

El mandatario, despuntó que para la zona sur; se tiene prevista una gran inversión con la llegada de las franjas económicas especiales, que ayudaran a que el estado de Veracruz, vuelva a ser un gran motor de la economía con mayor posibilidad de crecimiento.



A pesar de la severa crisis económica, por la que está atravesando la entidad se espera que la situación mejore, ya que se han retomado inversiones extranjeras y nacionales en todo el estado de Veracruz.





LE INVIRTIERON



Torres Teatro es una de las inversiones más importante en el sureste, con una gran inversión de más de de 547 millones de pesos, que ha hecho Grupo Diez en la zona sur.



“Coatzacoalcos ha tenido un nuevo aliento, hay inversiones nuevas se están generando empleos y esto reactiva toda la zona y la economía de Veracruz”, señaló el gobernador.





Durante los años de construcción se generaron cientos de empleos y ya que este edificio que cimentado una superficie de 30 mil metros cuadrados, donde se fijaron dos torres con un total de 66 departamentos.

Con la llegada de esta nueva empresa; se espera que en todo el estado de reactive poco a poco la economía lo que dará pauta a más inversiones en toda la zona sur y cualquier otro punto del estado, ya que está pasando por una etapa difícil.





LA INSEGURIDAD AFECTÓ



“Se tiene que acabar con esa plaga, con ese mal que ha lastimado tanto a Veracruz, con la inseguridad”, indicó.



Lamentó que muchos inversionistas tuvieran que cerrar sus negociaciones e irse del estado; en otros casos por temor a verse afectados decidieron irse del país cerrando las puertas a muchos proyectos, ya que se han tenido malos meses.

Esto ocurrió debido a los hechos delictivos que se han venido registrando en la entidad han afectado la economía; sin embargo dio a conocer que en delitos de alto impacto sobre todo secuestro ha disminuido.



No obstante dijo que no se encontraba satisfecho, ya que espera que la inseguridad sigua cediendo poco a poco sobre todo en los delitos de alto impacto al menos en este municipio.



“Saben que estamos pasando por una etapa complicada, por una etapa difícil, pero pronto se va a resolver y volverá a ser Coatzacoalcos, una gran posibilidad de crecimiento y desarrollo”.





NO PIERDEN LA ESPERANZA



Al restablecerse las nuevas inversiones volverán a generar riqueza en toda la zona sur y Veracruz, ya que garantizara la seguridad jurídica, el estado de derecho de los inversionistas y se buscara que la ley se aplique para aquellos que busquen dañar a Veracruz.



Uno de los ejemplos que dio fue en Coatzacoalcos, desde hace muchos meses se tenían todos los días un puente tomado a la luz y a la vista de todos con lo que se violentaban las leyes jurídicas.



Por ello se sigue trabajando en el rescate del estado, ya que no solo traviesa una crisis económica, sino también en cuestiones de seguridad se sigue trabajando; ya que buscan tener elementos de proximidad preparados, para terminar de raíz con la delincuencia.



Finalmente el mandatario, recorrió junto con empresarios, funcionarios estatales y el alcalde de la ciudad las instalaciones junto al consejo de administración del complejo.