Denuncian estudiantes epedemia de influenza en Escuela Náutica Mercante del Puerto de Veracruz

2017-02-23

Un grupo de estudiantes de la Escuela Náutica Mercante 'Fernando Siliceo' denunció la irresponsabilidad de los directivos al no afrontar la epidemia de influenza que se generó al interior de la institución.



De acuerdo a uno de los alumnos, el pasado miércoles arribó a la escuela personal del sector salud para evaluar la situación y determinar que cerca de 70 estudiantes estaban contagiados del virus.



"El problema es que todo lo hicieron de manera muy sospechosa, de hecho yo conviví con uno de los compañeros enfermos y aunque desde hace dos días sabíamos que tenía influenza, el director insistió en que no podían salir", explicó el denunciante.



Una vez que el personal de salubridad verificó el contagio, sugirió a la institución que los jóvenes dejaran el plantel para evitar un contagio masivo. Sin embargo, pese a esto aún hay cerca de 25 alumnos con síntomas como fiebre, dolor de cuerpo, gripa, entre otros.



"Todavía hoy (jueves) había compañeros que estaban siendo revisados porque tenían los mismos síntomas, pero pensamos que hubo negligencia porque nos mantuvieron en camarotes. De hecho entraron a fumigar y se lavaron los colchones, pero aún tenemos el temor de que crezca el contagio", dijo el joven.



Los estudiantes de la Escuela Náutica Mercante consideraron como irresponsable la decisión de no dejarlos salir y mantenerlos en resguardo, ya que su salud está en riesgo.

Asimismo, pidieron una intervención oportuna de autoridades en salud, ya que aseguraron la próxima revisión del plantel será hasta inicios de marzo, cuando los compañeros que sí les permitieron salir regresen a clases.