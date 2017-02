Escuela de San Juan cumple una semana tomada

La escuela primaria Francisco González Bocanegra de Villa Juanita, congregación de este municipio y que es del régimen educativo estatal, cumplirá hoy su primera semana laboral cerrada por parte de padres de familia que continúan exigiendo la asignación de un profesor que les hace falta.



Los padres de familia exigen que los tres maestros que les hacía falta desde la semana pasada, queden ya en forma permanente y no provisional como hasta el momento se les ha informado que sucederá.



El viernes pasado, los profesores exigieron la asignación de los tres maestros y el lunes, se les informó por parte de la supervisora escolar, profesora María Guadalupe Tadeo Mortera, que dos educadores asumirían la suplencia de los que faltaban y que el director del plantel, Leonel Velasco Nieto sustituiría momentáneamente al otro, lo cual no aceptaron.



La supervisora escolar recibió el escrito de la Sociedad de Padres de Familia y lo envió a la dirección general de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pero hasta el momento no han tenido respuestas.



El delegado de Política regional de la subsecretaría de gobierno del Estado con sede en Acayucan, licenciado Octavio Conde Balvis ha estado en las negociaciones como representante del Gobierno del Estado.