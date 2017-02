Leticia Cárdenas a la tesorería de Hueyapan

Alejandro Ceja / Agencia Imagen del Golfo2017-02-23-21:09:57 Acayucan Juan Gómez Martínez, tesorero municipal de Hueyapan de Ocampo, desde enero de 2014 hasta el 27 de febrero de 2017.

Tras la renuncia del contador Juan Gómez Martínez a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, la contadora de ese departamento, Claudia Leticia Cárdenas Reyes, será la titular del puesto vacante, una vez que su nombramiento sea aprobado por el cabildo.



Al respecto, Gómez Martínez rechazó que él la haya palomeado, pero admitió que “le dio el visto bueno, porque es la persona idónea, tiene los conocimientos, es muy eficaz, es muy atenta y aplicada. Ha trabajado en municipios, en el Orfis y en el Congreso del Estado”.





RENUNCIA ACEPTADA



“Quiero que quede claro que las finanzas quedan muy limpias y quiero que los habitantes de Hueyapan se enteren para que no los vayan a querer confundir más adelante, diciendo que yo me llevé algo cuando esto es falso. Mi renuncia la presenté el 22 de febrero y ya fue aceptada, pero aún estaré en el cargo hasta el 27 y a partir del 28 quedo totalmente fuera de la Tesorería Municipal”.



Dijo que de su dimisión también le informará al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) “para no dejar dudas”.



Gómez Martínez, quien es popularmente conocido como “Juan Yona”, hizo un exhorto a la población hueyapense: “Que no confundan lo financiero con lo de obras públicas, porque en éste último rubro yo sólo firmaba los cheques, pero yo nada que tengo que ver en ese punto porque a veces ahí es donde existen los daños patrimoniales, pero aparte de eso yo sé que se está trabajando bien y que ojalá que la persona que ocupará el lugar que yo dejo, que lo haga bien y que estoy seguro que así será, por un bien de la administración y de la ciudadanía”.





RECURSOS PARA HUEYAPAN



Por el plan de arbitrios a este municipio le corresponden 23 millones de pesos anuales, del Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento Municipal (Fortamun) le envían cerca de 18 millones y del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISF) son más de 43 millones de pesos al año.



“Le comprobé a todos los tesoreros que habían estado y a los presidentes municipales que salieron, que es mentira que no alcancen los recursos, porque se comprobó que aunque sean participaciones chicas sí alcanzan, que tú no los sepas administrar es otra cosa”, señaló.



“Hasta esta fecha ya se cubrió todo lo que es IPE, impuestos, 2 por ciento a la nómina, IRS, no se debe a proveedores ni tampoco se deben obras, entonces por qué anteriormente en Hueyapan de Ocampo siempre salían con deudas”, recalcó, quien aseguró ser contador público de carrera, lo que no creen sus detractores, quienes lo cuestionan al respecto, a lo que él les responde, “no es chile pero les arde”.





PARQUE VEHICULAR



Subrayó que cuando asumió el cargo había un solo carro de la basura, viejo y descompuesto. Actualmente hay un parque vehicular con 18 camionetas, incluidas patrullas y una retroexcavadora y un carro de basura, grande, adquiridos de contado y un camión torton que se compró con recursos del municipio y el apoyo de un diputado.





VIEJO GRUÑÓN



Expuso que con sólo 8 personas sacaron adelante el trabajo de la tesorería y aunque para alguno de los 160 empleados municipales, incluidos los ediles, era “un viejo gruñón”, él no se considera tal, porque no es tan duro ni tan elástico, pero “no podía soltar las manos, porque si las sueltas te las llevan con todo y dedos”.



Aseguró que su relación con regidores es buena, pues incluso “antes no querían que entrara y ahora no quieren que se vaya”, reiteró quien trabajó 19 años como jefe administrativo del Departamento del Distrito Federal, jefe de personal en la hidroeléctrica de Chicoasén, Chiapas, jefe de personal de Protexa en Acayucan, contador del ingenio Cuatotolapan de Juan Díaz Covarrubias.





MOTIVO DE SU RENUNCIA



“Primero no quiero que me sigan criticando ni diciendo que yo estoy sacando para una campaña que está llevando mi hijo, Juan Javier Gómez Cazarían, precandidato de Morena a la alcaldía, eso es lo primero, segundo yo contra el contralor Presciliano Prieto Mortera no tengo nada, pero creyó que yo era un conejo y siempre anduvo atrás de mí queriendo cazar, no me cazó porque yo no soy ningún tonto, pero eso para mí ya queda en el olvido”.



Reiteró que “el motivo principal es la campaña de mi hijo, porque no a cualquiera le va a parecer, que le digan oyes está haciendo campaña porque su papá está robando”, concluyó.