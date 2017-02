Carta de matrimonio, un pequeño paso: comunidad gay

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-23-20:10:08 Coatzacoalcos Con la modificación al Código Civil del Estado de Veracruz, las parejas homosexuales ya podrán contraer matrimonio

La nueva carta de matrimonio que entrará en vigor en el Estado de Veracruz, abre la puerta para garantizar los derechos de la comunidad lésbico-gay, señaló Luis Giovanni Pérez, presidente del colectivo de diversidad sexual ‘Ambient Tales’.



“Es un pequeño paso que se está dando, ya que habla acerca de lo que nosotros queremos que pase en la modificación al artículo 75 del Código Civil de Veracruz, que es el reconocimiento a las personas de la comunidad Lésbico-gay”, apuntó.



Este código, estipula que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer; y aun con su modificación, dijo, en el Estado está pendiente modificar la ley para la inclusión de las personas homosexuales.



“Es increíble para nosotros que, donde se legislaron las Leyes de Reforma, que fue en nuestro Estado, todavía siga atrasado, en comparación con los 11 estados que ya tienen permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo”, se quejó.



De acuerdo con el representante de la comunidad gay, desde hace más de cinco años han solicitado al Congreso del Estado la modificación de este artículo, y ante la negativa, son varias las parejas que han tenido que recurrir a amparos que oscilan entre los 8 y 10 mil pesos, para poder casarse, proceso que llega a durar hasta un año.



Tan sólo en Coatzacoalcos, de dos años a la fecha, al menos 22 parejas han tenido que acudir a otros Estados a casarse, entre ellos, Coahuila, Quintana Roo y la Ciudad de México, donde ya está legalizado el matrimonio homosexual.



En el Estado, seis parejas -dos de mujeres y cuatro de hombres- han ganado amparos y se han casado en Xalapa y Veracruz.





ELIMINAN LA EPÍSTOLA



Luis Giovanni Pérez, señaló que tras esta modificación al Código Civil, a partir de ahora ya no se leerá la epístola de Melchor Ocampo en los enlaces, sino la nueva carta matrimonial.



Indicó que la epístola discrimina no sólo a los integrantes de la comunidad lésbico-gay, sino también a la mujer, pues señala que ésta debe ser abnegada, cuando el trato entre ambos géneros debe ser igualitario.





PREVÉN MÁS ‘ATAQUES’



El presidente del colectivo, destacó que aún hay muchas personas que no aceptan a este sector, y consideran que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar fácilmente.



En ese sentido, prevé que los ataques hacia la comunidad lésbico-gay continúen a lo largo del año, principalmente por parte del ‘Frente Nacional de la Familia’, el cual ya organiza -para principios de marzo- una marcha para conservar la familia natural.





EN CAMINO DE ACEPTACIÓN



Tras la apertura de los matrimonios homosexuales, el presbítero Roberto Carlos Becerra Reyes, secretario canciller de la Diócesis de Coatzacoalcos, señaló que la Iglesia Católica va en un camino de aceptación hacia este sector; sin embargo, esto no implica que se vaya en contra de lo que estipula su doctrina.



“Lo primero a lo que estamos llamados, es a respetar la libertad de cada quien; nosotros como Iglesia lo que defendemos es que el matrimonio entre el hombre y la mujer tiene la función de la procreación”, dijo.



Y agregó que ésta será siempre la postura de la Iglesia, independientemente de los cambios sociales que se avecinan.



El sacerdote, reconoció que hay personas que han violentado a los homosexuales e incluso los han asesinado en nombre de Dios; no obstante, destacó que son personas que no conocen la doctrina que llevan en la religión que profesen, y son movidas por un tejido social descompuesto.



“Quien se tome esta parte de agredir en el nombre de Dios, tendríamos que saber qué cultura tiene, qué religión profesa y en qué dios cree”, concluyó.