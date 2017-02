Reestructuración del TLCAN afectará al sector de la papelería: Chedraui

Los artículos de oficina o escolares se encuentran entre los productos que más importa México, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que pretende realizar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectará directamente a este sector de negocios en la República Mexicana.



El empresario Antonio Chedraui Mafud aseguró que una reestructuración del TLCAN afectará al sector de la papelería pues la mayoría de productos en este giro son importados.

“Sí nos va a impactar, yo no creo que mucho, yo creo que el impacto va a ser muy gradual durante los primeros meses y después nos volvemos a estabilizar”, dijo el empresario veracruzano.



Sin embargo hay factores como el alza en el precio del dólar que ha impactado a la economía mexicana en general, provocando que en los productos de papelería incrementen los precios entre 5 y 6 por ciento.



“Hemos tratado las personas que importan de que no afecte el precio al mercado pero pues sí ahorita yo creo que sí va a haber una inflación, yo calculo entre un 5 y un 6 por ciento en el impacto de los precios de papelería por lo del dólar.



“Yo te puedo decir que hace 25 años no se fabrica una engrapadora en México, muchos productos pues dejaron de fabricarse en México y se empezaron a traer especialmente del Oriente porque es el producto que más le ha servido a la economía de México”, explicó Antonio Chedraui Mafud.



El gobierno mexicano y el sector empresarial, aseguró Chedraui Mafud, deberán ejercer acciones en conjunto para evitar que las decisiones que tomen otras naciones con las que tenga intercambios comerciales provoquen desequilibrios en el país.



“El mercado interno se va a fortalecer en el momento en el que haya más trabajo para la gente, en el momento en que la gente gane mejores salarios, en el momento en que los jóvenes que terminan la carrera o que la gente que está abandonando el país porque no encuentra oportunidades en México el gobierno y los empresarios les podamos crear oportunidades.



“Yo creo que como empresarios tenemos la obligación de seguir invirtiendo, y en el caso de nuestra empresa, de nuestro producto seguimos, y acuérdense que en México se dejó de fabricar mucho producto durante muchos años y pues mucho viene de importación”, enfatizó.