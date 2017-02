Ante la incapacidad de la Fiscalía de Veracruz, empresas privadas ayudan a reconocimiento de pruebas de ADN

Ante la escasez de recursos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la nula respuesta de la Policía Científica federal, que no ha dado resultados en Veracruz, colectivos de búsqueda buscaron apoyo de empresas ajenas al servicio público, las cuales por primera vez acudieron a la Dirección de Periciales de Xalapa para recabar muestras de ADN.



El laboratorio ADN México, entregó en días pasados dos resultados de identificación de cuerpos, tras un mes realizando las pruebas, las cuales fueron notificadas a los colectivos en la última reunión que tuvieron con el titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián.



Al respecto, Mariana Sosa, directora forense de ADN México, explicó que el laboratorio a su cargo tiene la posibilidad de hacer estudios a restos degradados, e incluso calcinados, en tiempos breves.



Además, expuso que el laboratorio inicialmente se comprometió a donar 10 pruebas para la identificación de cuerpos, pero ahora el número se ampliará tras los hallazgos de más cuerpos sin identificar en Veracruz.



Agregó que paralelamente, donará una base de datos de los resultados de ADN con valor superior a tres millones de pesos, para tener un control de los cuerpos ya identificados.



Refirió que de los 28 Estados a los que han ofrecido sus servicios, la Fiscalía de Veracruz es la primera que se ha abierto a que entre un agente externo para poner orden en el tema de cuerpos hallados y no identificados.



“Yo creo que el que hubiesen estado un tiempo sin atenderse, porque esa es la realidad, generó rezago, pero lo importante es que esos cuerpos van a regresar a donde tengan que regresar, ya sea a su casa o ser inhumados, pero de una forma correcta, con una placa de identificación forense que el día de mañana si se encuentra una coincidencia, se pueda sacar en orden”.



Adelantó que establecerán un equipo de hasta 6 personas que logren dicho objetivo para agilizar resultados, por lo que esperan trabajar de forma coordinada con la Policía Científica de la Federación, que también se ha visto rebasada en Veracruz.



“El sistema que traemos es un motor de búsqueda rápido y queremos sacar sobre todo el ADN de los cuerpos de muestras degradadas, calcinadas que han dicho que no se puede.



“También habrá prioridad para los papás que tienen algo identificado y sea el último match de la cadena para que regresen a su casa, es una prioridad poner orden en lo que está afuera para luego ir a lo que está en otros lugares como panteones e inhumarlos”, planteó.



Finalmente, adelantó que en las próximas semanas habrá más resultados para los colectivos de búsqueda, los cuales serán informados por el fiscal general Jorge Winckler, lo que se sumará a un aumento de recursos para ese fin por parte del gobierno estatal.



“Sé que ya se va a etiquetar un monto fuerte para reactivos y que estén funcionando acá, hay que apoyar en que se eficiente (…); sí hay un rezago, faltan reactivos, pero hay que dar un voto de confianza”.