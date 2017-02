Defiende diputada del PRD a Yunes Linares

La coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, Yazmin Copete Zapot, advirtió que si algunos grupos legislativos por intereses partidistas votan en contra de la reestructuración de la deuda pública, afectarán más el sistema institucional veracruzano.



Veracruz se quedará sin recursos para la salud y la educación de los ciudadanos; no se cubrirían los gastos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, e incluso se dejarían de pagar prerrogativas para partidos políticos de atender otras prioridades.



En entrevista Copete Zapot lamentó que las últimas tres administraciones estatales del PRI dejaran una “herencia maldita” a Veracruz que impacta a toda la población, “ahora los niños nacerán con un pagaré bajo el brazo en vez de una torta bajo el brazo”.



Dijo que ella como diputada del PRD ya presentó su propuesta de solución: que el Estado se declare en suspensión temporal de pago a los bancos, hasta que el gobierno logre negociar el pago de intereses más bajos, no obstante apoyará la propuesta que más convenga a Veracruz.



Pero es necesario que diputados de otros partidos como PRI y Morena, también presenten propuestas de solución para darle viabilidad financiera a Veracruz. “El problema ahí está. Y preocupantemente Veracruz está prácticamente paralizado. Y sin distinción de siglas todos tenemos que buscar solución y dar respuesta a los veracruzanos. Insistió



Aquellos partidos o grupos parlamentarios que hoy dicen no a la deuda, que hagan propuesta y la pongan sobre la mesa para analizar y discutir y tomar la decisión que más convenga, dijo.



“No deben asumir la actitud del no por el no, porque no quiero o no me conviene políticamente, o por temor al costo político y entonces mis proyectos ya no se darán, sería muy grave caer en tal irresponsabilidad, de lo contrario que también digan no a los recursos del erario público”.



Finalmente, la legisladora exhortó a sus homólogos a razonar su voto y privilegiar los intereses de Veracruz, porque de la reestructuración de la deuda depende el fortalecimiento institucional y recuperar el rumbo del Estado.