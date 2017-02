Netflix se queda con filme de Scorsese y De Niro

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-23-11:02:31 Estados Unidos FOTO TOMADA DE: http://www.cronista.com/negocios/Netflix-se-queda-con-la-nueva-de-Scorsese-y-De-Niro-un-film-de-us-100-millones-20170223-0008.html

El director y el actor, una de las duplas más exitosas de la historia de la cinematografía, no filman juntos un largometraje desde 1995. También podría participar Al Pacino.



La plataforma de contenidos audiovisuales se quedó con los derechos de "The Irishman" ("El Irlandés"), un ambicioso proyecto que vuelve a reunir al director Martin Scorsese y al actor Robert De Niro después de más de 20 años, una de las duplas más exitosas y aclamadas de la historia de la cinematografía, y que además se estima que contará en su elenco con otras dos importantes figuras vinculadas al género "gangsteril": Al Pacino y Joe Pesci.



El acuerdo con la firma que conduce Ted Sarandos se produjo luego de que el estudio Paramount desistiera de hacerse cargo de la distribución del filme, a raíz de su elevado presupuesto, calculado en u$s 100 millones, según se informó en diferentes sitios especializados.



"La película de Scorsese es arriesgada y Paramount no está en posición de asumir riesgos", dijo un directivo, tras la reciente salida del presidente de la compañía, Brad Grey.



La producción cuenta con el guión de Steve Zaillian, ganador de un Oscar por "La lista de Schindler", y está basado en la novela "I heard you paint houses", de Charles Brandt, que narra la vida de Frank "The Irishman" Sheeran, un mafioso que se cree que estuvo involucrado en la muerte del poderoso sindicalista Jimmy Hoffa.



Lo interesante es que, en lugar de recurrir al maquillaje o contratar a un actor más joven, De Niro será rejuvenecido vía tecnología CGI, dado que el libro presta bastante atención a los años de juventud del criminal, desde su regreso de la Segunda Guerra Mundial a su ascenso en el bajo mundo a las órdenes del temible Russell Bufalino. "La tecnología es capaz de llevarnos por distintas edades sin necesidad de recurrir a prótesis o maquillaje. Hemos hecho tests y tiene una pinta extraordinaria", reveló el productor Gaston Pavlovich a CinemaBlend. "Rodamos una escena con Bob y vimos cómo rejuvenecía hasta cuando tenía 20, 40 y 60 años. Imagina ver a De Niro como en "El Padrino 2", así será más o menos cómo le verás de nuevo".



Esta será la novena colaboración entre Scorsese y De Niro, que cuentan en su haber con "Calles peligrosas" (1973), "Taxi Driver" (1976), "New York, New York" (1977), "Toro salvaje" (1980), "El rey de la comedia" (1982), "Buenos Muchachos" (1990), "Cabo de miedo" (1991) y "Casino" (1995).



En tanto que, de confirmarse su presencia, sería la primera vez que Pacino se ponga a las órdenes del director. De Niro y Pacino aparecieron en "El Padrino 2" (1974) donde no comparten escenas, "Fuego contra fuego" (1995) y "Las dos caras de la ley" (2008).



La adquisición va en línea con la estrategia de la compañía en adentrarse cada vez más en la producción y distribución de largometrajes, como hizo con Beast of No Nation".



