Triunfan en Viña del Mar Río Roma

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-23-10:57:59 Ciudad de México foto tomada de:http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=664496&idFC=2017

El dúo mexicano Río Roma fue aclamado esta madrugada en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde el público de la Quinta Vergara les otorgó las gaviotas de Plata y Oro.



El dúo mexicano Río Roma fue aclamado esta madrugada en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde el público de la Quinta Vergara les otorgó las gaviotas de Plata y Oro.



Los hermanos José Luis y Raúl Ortega fueron los encargados de cerrar la tercera jornada del certamen musical chileno tras las actuaciones de la española Isabel Pantoja y el humorista colombiano Carlos "Mono" Sánchez.



En el caso de Pantoja, quien realizó un homenaje a su amigo y compadre Juan Gabriel, la cantante hispana fue aclamada por los asistentes al festival, quienes le otorgaron las gaviotas de Plata, Oro y, por única vez en esta versión, de Platino.



Sánchez, en tanto, supo conquistar a los espectadores del anfiteatro viñamarino y también se llevó las gaviotas de Plata y Oro como reconocimiento a su trabajo sobre el escenario, más aún cuando el público quería seguir escuchando a Pantoja.



Río Roma subió a la Quinta Vergara tras las competencias internacional y folclórica, en una fría noche de verano en esta ciudad distante 120 kilómetros de Santiago que no fue obstáculo para los miles de fanáticos de los mexicanos.



El dúo comenzó su presentación con "Te quiero mucho", tras la cual vino "Por eso te amo" y luego "Hoy es un buen día", la que cantaron junto a Noel Schajris, de Sin Bandera, quienes estuvieron la víspera en el escenario de la Quinta Vergara.



Luego vinieron "Eres la persona correcta en el momento equivocado", "Ya no puedo dejarte de amar", "Al fin te encontré", "Mi persona favorita", "Contigo" (con el chileno Mario Guerrero), "Tú me cambiaste la vida" y "No lo beses".



La fiesta de Viña del Mar finalizó este jueves a las 04:30 horas locales (07:30 GMT), con Río Roma confirmando que se trata de una de las bandas más importantes de América Latina y que su llegada a este festival era el paso lógico para su consolidación regional.



Con información de: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=664496&idFC=2017