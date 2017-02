Trump revoca norma sobre baño transgénero

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-23-10:27:13 Washington Foto tomada de: http://www.pulso.cl/actualidad-politica/internacional/trump-revoca-medida-obama-permitia-la-libre-eleccion-banos-ninos-transgeneros/

El presidente dio marcha atrás con una iniciativa de Obama que permitía a los estudiantes usar los baños y vestuarios en las escuelas en función del género con el que se identifiquen.



El presidente de EE.UU., Donald Trump, revocó una norma proclamada por su antecesor, Barack Obama, y que permitía a los alumnos transgénero usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen.



Numerosos congresistas del Partido Demócrata y organizaciones sociales como Human Rights Campaign, asociación que impulsó la legalización del matrimonio igualitario, consideraron "vergonzosa" la decisión del mandatario.



El Departamento de Justicia y el de Educación envió una carta a las escuelas públicas del país para notificar que el Gobierno había decidido suspender la anterior directiva, argumentando que había generado confusión y diversos litigios.



En ese sentido, el fiscal general, Jeff Sessions, argumentó en un comunicado que el acceso de los estudiantes transgénero a los baños y vestuarios que coinciden con su identidad de género es un asunto sobre el que deben decidir los distritos escolares y los gobiernos locales, no el Gobierno federal.



De esta forma, el Gobierno Trump se puso del lado de los estados gobernados por republicanos que aseguraban que Obama se excedió en su poder al proclamar una norma que, aunque no tenía rango de ley, amenazaba con arrebatar fondos federales a las escuelas que no permitieran a los alumnos usar los baños de su elección.



Sin la norma de Obama, ahora las entidades locales tendrán libertad para proclamar sus propias leyes y determinar si los estudiantes pueden o no usar los baños que deseen de acuerdo con el género con el que se identifiquen, en vez de en consonancia con el sexo de su certificado de nacimiento, indicó la agencia EFE.



En su carta a las escuelas, el Departamento de Justicia y de Educación consideraron que el sistema educativo debe asegurarse de que todos los alumnos, incluidos aquellos que pertenecen a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT), pueden "aprender y prosperar en un ambiente seguro".



Poco después del anuncio, varios demócratas del Congreso, como la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador Dick Durbin, consideraron que la decisión de Trump acentuará la discriminación de los estudiantes transexuales en las escuelas de Estados Unidos.



"Retirar la histórica norma del Gobierno de Obama para proteger a los estudiantes transexuales es un duro golpe para un grupo de jóvenes ya vulnerable de por sí", consideró Pelosi, quien argumentó que este es un asunto de "igualdad para todos" y no de la autonomía de los estados frente al poder del Gobierno federal.



Con información de: http://www.telam.com.ar/notas/201702/180575-estados-unidos-alumnos-transgenero-banos-escuelas-donald-trump-obama.html