Titular de la CEDH de Veracruz ataca a AMLO

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a cargo de Namiko Matzumoto Benítez, se manifestó en contra de las declaraciones que realizó este miércoles el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que los periodistas de Veracruz reciben “maíz con gorgojo” del gobierno estatal.



“Las expresiones reflejan un grado de intolerancia incompatible con el ejercicio de la libertad de expresión desde el periodismo”, opinó la comisionada en conferencia de prensa.

Al respecto, detalló que recibió llamadas de periodistas de la entidad por las declaraciones del dirigente, quien etiquetó a los comunicadores como \"maiceados\".



En ese sentido, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos expresó que no es asunto particular, puesto que aplica para todos los funcionarios o aquellos que entran en el foco público.



\"No hubo queja como tal pero sí hubo llamados comentando lo incómodo que resultó esta circunstancia. Algunos periodistas expresaron sentirse ofendidos por estas expresiones\", planteó Matzumoto Benítez.



Refirió que los actores públicos están obligadas a responder aquellas preguntas que puedan resultar provocadoras o desagradables, pero que contribuyen a un desinhibido y abierto debate sobre temas de interés público.



Esto luego de lo ocurrido en el aeropuerto \"Heriberto Jara Corona\", donde López Obrador evadió cuestionamientos de la prensa relacionados con la integración a la militancia de Morena, partido al que en Veracruz se están afiliando ex panistas, ex priístas y ex militantes de otros partidos.



\"Todos los servidores públicos o aquellos que se dediquen a las actividades públicas o simplemente por el rol que desempeñen en una sociedad democrática, están a un riguroso control de sus actividades y manifestaciones, que aquellos particulares sin proyección pública alguna\", subrayó.