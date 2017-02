Atropella motociclista a mujer en Veracruzz

Mientras intentaba cruzar una avenida de la colonia Centro, una señora fue atropellada por un motociclista que viajaba en aparente exceso de velocidad, el cual dijo no ser el responsable.



Los hechos se dieron alrededor de las 7 de la noche sobre el cruce de la avenida Ignacio Allende y Carlos Cruz, donde la agraviada quiso atravesar en la zona peatonal relataron testigos.



El joven motociclista que viajaba en una unidad marca Suzuki tipo ENI25-2A y que se identificó como U.U.V.H, circulaba sobre la avenida Allende cuando se llevó a la señora.



El conductor relató que mientras manejaba con normalidad, un taxi del cual no pudo ver su numeral o las placas, lo impactó por alcance y lo proyectó varios metros hacia adelante.



Señaló que tras el golpe que recibió, le hizo perder el control y atropelló a la señora para luego derrapar varios metros en el pavimento hasta casi chocar contra un vehículo estacionado.



Sin embargo, testigos en el lugar desmintieron su versión, pues señalaron que en ese momento no pasaba ninguna otra unidad mas que él, además de que venía a exceso de velocidad.



Indicaron que debido a esto, no pudo frenar su marcha y atropelló a la agraviada, a quien proyectó contra el pavimento y se golpeó la cabeza, pero que jamás fue chocado por un taxi.



Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar de los hechos y le brindaron los primeros auxilios a la señora, la cual fue trasladada al Hospital Regional en calidad de grave.



Elementos de Tránsito Estatal tomaron conocimiento de los hechos y retuvieron tanto al motociclista como su unidad, para luego ser puesto a disposición de la Fiscalía por la responsabilidad que le resulte.