Asegura Peña que no aceptará imposiciones de EU

Enrique Peña Nieto, presidente de México dijo que nuestro país no acepta imposiciones de ningún tipo en materia migratoria.



Entrevistado por Impacto Diario, el Ejecutivo fue categórico y dijo que “México no acepta imposiciones de ningún país en materia de migración”.





Cabe recordar que este miércoles llegó a México Rex Tillerson, secretario de estado de Estados Unidos, para sostener diversas reuniones con funcionarios de México.



En la víspera, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) contratará más de 15 mil oficiales para detener y deportar inmigrantes indocumentados y buscará ampliar un programa que autorizará a policías a actuar como oficiales de migración en la ofensiva ordenada por Trump.





Luego de firmar dos memorandos firmados a los titulares de las tres agencias migratorias bajo su autoridad, el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, delineó la manera como la dependencia implementará la orden ejecutiva que Trump firmó el pasado 22 enero.





Y es que los memorandos darán más autoridades a las agencias federales y sus oficiales federales más poder para detener y deportar de manera más agresiva a inmigrantes de indocumentados dentro del país y a lo largo de las fronteras de EU, informó Eje Central.



Senadores piden a EPN no reunirse con Tillerson y Kelly





Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores consideró no hay condiciones para el encuentro.



La panista dijo categóricamente que no debe reunirse con los secretarios, los secretarios deben reunirse con secretarios, no con el Presidente de la República, publicó Eje Central.



Y destacó que cuando las cosas comiencen a caminar mejor, pueda hacer un diálogo civilizado, racional y constructivo con el presidente de estadunidense, es entonces que el Presidente debe reunirse con el presidente de EU.



CON INFORMACIÓN DE EJE CENTRAL



http://www.ejecentral.com.mx/mexico-no-aceptara-imposiciones-de-ningun-pais-epn/