2017-02-22 Veracruz Mar está ganando terreno en playas de Veracruz

En la zona de la Playa de Villa del Mar desde el pasado 2 de enero el mar está ganando terreno hacia tierra por lo que los prestadores de servicios de la periferia temen desaparezca la playa.



“No hubo playa ayer, la gente busca la playa y ya más para allá no hay”, comenta el dueño de un conocido restaurante con ventana al mar.



Algunos palaperos comentan que la marea subió desde que se registró el último viento del Norte con rachas de 120 kilómetros por hora.



Aunque no saben a ciencia cierta a qué se debe este fenómeno conforme a la experiencia de trabajar junto a la playa descubrieron que cada que hay norte de 50 a 60 kilómetros por norte tiende a subir el nivel del agua.



Una mesera explica: “Subió la marea que inundó todo y no pudimos trabajar ese día. Subió hasta el segundo escalón que da hacia la banqueta y las palmeras están a punto de caerse”, compartió exaltada.



Cuando el mar se come la playa los restaurantes típicos deben quitar sillas, mesas y sombrillas para laborar únicamente en la parte de arriba del negocio, aunque algunas veces los propietarios temen que se inunde más por lo que tienen que cerrar completamente ese día.



Los riesgos son inminentes para estos comerciantes, quienes todos los días deben esperar que las condiciones del tiempo sean favorables para que el mar no arruine los negocios y se originen más pérdidas para este sector.



Hasta el día de hoy no ha habido ninguna autoridad que recorra la playa advirtiendo los alcances de dicho fenómeno por lo que los vendedores han aprendido a convivir con las fuerzas de la naturaleza.



De tener que cerrar sus puertas debido a los riesgos que esto significa, los comerciantes solo acertaron a decir que ya están acostumbrados, sin embargo aún albergan la esperanza que esto no suceda.